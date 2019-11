Alessia Pizzini del Circolo Ravennate conquista l’oro a squadre alla Coppa del Mondo Giovani

Alessia Pizzini conquista l’oro a squadre alla Coppa del Mondo Giovani di Spada Femminile, che si è appena conclusa in Germania. L’atleta del Circolo Ravennate della Spada e le compagne di squadra Letizia Campani, Kowalczik Sara Maria e Gaia Traditi, dopo una gara che le viste sempre protagoniste, si sono qualificate per la finale di Coppa del Mondo eliminando la nazionale russa 45 a 31, per poi affrontare la squadra polacca e batterla 44 a 37.

In questa sua quinta esperienza in Coppa del Mondo, dopo la prova individuale di sabato, Alessia Pizzini ha portato, ancora una volta, l’Italia, e la sua Ravenna, sul gradino più alto del podio, con immenso orgoglio del suo Maestro Pavlo Putyatin, in particolare, e di tutto il Circolo Ravennate della Spada.