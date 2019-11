Grande partita per Tecnoprotezione Faenza che vince contro Bellaria. Niente da fare per Stampa Mondo

Una battaglia. Una vera e proprio battaglia per cuori forti. Questa è la sintesi del match che ha visto impegnate la Tecnoprotezione e la PGS Bellaria Bologna, vinta 3-2 dalle faentine.

La partita inizia male per la Tecnoprotezione, sorpresa dall’ottimo inizio di gara del PGS Bellaria: con un gioco molto veloce e con attacchi potenti mette infatti subito sotto le manfrede. Nonostante tentativi sporadici di rimonta, il primo set lo vincono le ospiti 25-19. Nel secondo, Faenza riordina le idee e va subito in vantaggio. L’efficacia della battuta e gli attacchi portano punti preziosi e così arriva la vittoria del set per 25-15. Il terzo periodo è il più combattuto. Parte forte Bologna e Faenza non è da meno. Si viaggia punto a punto con ottimi scambi da ambo le parti e recuperi difensivi quasi miracolosi poi la Tecnoprotezione commette qualche errore e le ospiti provano la fuga. Coach Casadei si gioca la carta Seganti e la giocatrice risponde alla grande, segnando punti determinanti per il 25-21. Un copione che non si ripete però nel quarto set, perché una serie di errori non permettono alle padrone di casa di chiudere i conti dopo aver conquistato qualche lunghezza di vantaggio e così è Bologna ad aggiudicarsi la frazione 25-14. Faenza non ci sta e gioca un grande tie break.

Grazie a Goni in battuta e a Spada a muro e in attacco, balza davanti e non lascia più la possibilità al PGS di reagire, chiudendo i conti sul 15-7. Sabato la Tecnoprotezione è attesa dal big match in casa della capolista Athena Rimini: si giocherà alle 21.



I RISULTATI

Tecnoprotezione Faenza 3

PGS Bellaria Bologna 2

(19-25; 25-15; 25-21; 14-25; 15-7).

FAENZA: Goni 15, Martelli, Baldani 8, Seganti 6, Greco 11, Zama 4, Zoli 8, Asirelli, Spada 16, Zani ne, Scardovi ne, Biondi (L1), Mengozzi (L2). All.: Casadei.

Classifica: Pallavolo Athena Rimini 18; Portuali Ravenna 17; Tecnoprotezione Faenza 14; PGS Bellaria Bo 12; Arcobaleno Forlì 11; Volley Castello Bo 10: SG Volley Rimini 8; San Lazzaro 7; Villa Verucchio 6; Solovolley Imola 4; Volley Santarcangelo 1; Acli Stella Rimini 0.

SERIE D MASCHILE

Niente da fare ancora una volta per la Stampa Mondo, caduta 0-3 in casa contro San Marino. I faentini, che ritrovano Trossero al rientro dall’infortunio, hanno un ottimo approccio alla gara, ma commettono errori nei momenti determinanti, un problema che si ripete da inizio stagione. Nel primo set arriva la sconfitta ai vantaggi per 26-28, mentre nelle altre due frazioni gli ospiti chiudono i conti sul 25-21.

Nel prossimo turno la Stampa Mondo scenderà in campo lunedì 2 dicembre alle 21 in casa della Dinamo Bellaria.



I RISULTATI

Pallavolo Faenza Stampa Mondo 0

B&P San Marino 3

(26-28; 21-25; 21-25).

FAENZA: Rota 12, Trossero 4, Lassi 11, Leoni 2,

Alpi 6, Zannoni 3, Balestra L., Rossi ne, Zama ne, Ghetti ne, Moschini ne, Antonellini ne. All.: Querzola.

Classifica: Fulgur Bagnacavallo 18; Forlì Volley* 14; Sesto Imolese* e Dinamo Bellaria Igea Marina* 12; Zinella Bologna 11; Rainbow Forlì 9; Rubicone In Volley e Savena Bologna* 8; Around Team Volley Cesena 7; Volley San Marino* 5; Consar Ravenna* 4; Stampa Mondo Faenza e Argenta Volley 0. * già riposato.