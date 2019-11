L’Alfonsine straccia in casa il Fanfulla per 3 a 0

Non può piovere per sempre. E se splende il sereno sull’Alfonsine dopo il match di oggi, gli uomini in campo vengono sorpresi da un vero diluvio nella seconda frazione. Ma la pioggia di gol non termina fino a pochi minuti dalla fine. Perchè se all’inizio il Fanfulla spaventa i biancazzurri con un paio di occasioni sventate dal prode Bertoni, è poi l’Alfonsine a salire in cattedra, e lo fa prepotentemente: sembra di essere tornati indietro nel tempo, nel campionato scorso, quando segnare era un gioco per i biancazzurri.

I tifosi di casa fanno sentire il loro calore sin pochi attimi prima del calcio d’inizio, e gli uomini in campo sembrano reagire ottimamente. Alessandrini fa partire un tiro pericoloso, ma era solo un colpo di avvertimento: Riccardo Innocenti sfodera un gol spettacolare, che galvanizza pubblico e giocatori. Ci pensa Saporetti a confermare, con una rete di sinistro che supera il portiere avversario. Quando i giochi sono fatti, e i tempi regolamentari sono terminati, Tavolieri non accetta di non essere più il capocannoniere di squadra, e segna con un tiro di ottima fattura. La difesa biancazzurra si chiude davvero bene, con un ottimo lavoro di Bertoni, Ricci Maccarini (suo il suggerimento che darà poi vita alla rete di Saporetti) e di tutto il pacchetto arretrato; Ricciotti è in buona forma, ed è uno dei più carichi: spettacolare la sua esultanza sotto la tribuna, così come quella di Saporetti.

La cronaca

Grande attesa al Brigata Cremona per questo importante match, con il Fanfulla che arriva ad Alfonsine priva di Rossi e Bertelli; per i padroni di casa, assenti gli infortunati Giacomoni, Venturi, Federico Innocenti, e lo squalificato Derjai (una delle perle della squadra). Buona affluenza di pubblico, e temperatura mite rispetto alla media stagionale; in avvio di gara cielo nuvoloso ma pioggia assente.

Al 6’ tiro di Fabiani, respinta di piede di Carroli, poi Bertoni spazza via. Al 22’ pericolo per l’Alfonsine con Sylla che riceve palla davanti alla porta, ma il suo tiro viene murato da Bertoni. Al 23’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo tentativo di Pascali che non trova la porta. Al 25’ Casadei serve Alessandrini che tira, ma la palla è alta. Altra occasione per Sylla, che dall’interno dell’area calcia a lato. Ma è al 36’ che passa in vantaggio l’Alfonsine: punizione di Ricci Maccarini, Riccardo Innocenti colpisce di testa in avvitamento battendo Cizza. E’ la svolta.

Secondo tempo.

Al 48’ Ricci Maccarini ha spazio per andare, cross in mezzo, pasticcio difensivo, Saporetti è più rapido di tutti e indirizza la palla in rete di sinistro. Al 53’ Casadei prova la fortuna da posizione molto laterale, ma Cizza respinge alto. L’Alfonsine decide di chiudere per oggi, e le scorribande del Fanfulla non trovano spazio per arrivare in rete. All’81’ Radaelli dall’interno dell’area cerca il tiro a girare, ma Carroli ha una reazione superba e respinge in tuffo. Al 91’ arriva una gran rete del subentrato Tavolieri, a cui bastano anche stavolta pochi minuti per trovare la via del gol. Al 92’ cerca di accorciare il vantaggio Scaramuzza con un diagonale da posizione molto laterale, ma la palla esce.

ALFONSINE: Carroli, Ricci Maccarini, Manara (80’ Savelli), Magri, Bertoni, Succi, Alessandrini (80’ Hysa), Ricciotti, Innocenti Riccardo, Saporetti (88’ Maretti), Casadei (85’ Tavolieri). A disp. Palermo, Santucci, Gavoci, Sarto Filippo, Grieco. All. Gori

FANFULLA: Cizza, Baggi (45’ Negri), Bernardini, Laribi (45’ Qeros), Pascali, Fabiani, Sylla (45’ Scaramuzza), Brognoli, Catta (76’ Aprile), Palmieri, Radaelli (83’ Romagnoli). A disp. Minerva, Toure, Baggini, Barbieri. All. Ciceri

RETI: 36’ Innocenti Riccardo (A), 48’ Saporetti (A), 91’ Tavolieri (A)

ARBITRO: Bianchi di Prato

ASSISTENTI: Gentile di Isernia e De Santis di Campobasso

AMMONITI: 26’ Brognoli (F), 29’ Ricciotti (A), 43’ Magri (A), 43’ Laribi (A), 56’ Ricci Maccarini (A), 68’ Carroli (A), 82’ Casadei (A).