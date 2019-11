Master finale del Circuito SideSpin. A Ravenna un fine settimana a colpi di bandeja, globo, volée e smash

Franco Levorato/Riccardo Sarti nel doppio maschile, Gabriella D’Errico/Anna Signorini nel femminile e Yuri Succi/Sara D’Ambrogio nel doppio misto: ecco le coppie vincitrici del Master finale del Circuito SideSpin, andato in scena sui campi dell’I-Padel Ravenna.

Un intenso fine settimana a colpi di bandeja, globo, volée e smash che non ha tradito le attese, con partite di alto livello tecnico in tutti i tabelloni, con scambi combattuti e avvincenti, recuperi a volte impensabili e punti davvero spettacolari, che hanno entusiasmato il pubblico presente.

Una conclusione in bellezza per la manifestazione organizzata per il terzo anno consecutivo dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point, che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino specializzato in questo sport: 14 i tornei disputati da febbraio a novembre categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – toccando praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti, con i migliori giocatori e giocatrici della classifica stilata in base ai risultati delle varie tappe a dare vita poi al Master.

Ha parlato bolognese il tabellone maschile, dove Franco Levorato e Riccardo Sarti hanno messo in fila gli avversari: partiti come quarta testa di serie, i due portacolori del Country Club Villanova di Castenaso hanno sconfitto 63 62 nei quarti i sammarinesi Davide Bertuccini/Jarno Giardi, poi in semifinale hanno prevalso con il punteggio di 63 67(12) 63, in uno dei match più spettacolari del fine settimana, sul binomio formato da Alberto Albertini e Andrea Patracchini, autori dell’eliminazione della coppia formata da Alessandro Cervellati (bolognese tesserato per il Modena Paddle Club, leader della graduatoria e nel giro della nazionale) e Marco Nerozzi, prima testa di serie, per completare il loro percorso netto regolando per 76 (6) 63 i ravennati Yuri Succi e Alan Maldini, in questa stagione tesserati per il Padel Club Riccione ma dalla prossima in forza alla squadra dell’I-padel Ravenna.

Questi ultimi, numero 2 del seeding, hanno raggiunto la finale superando 61 64 nei quarti Carlo Conti/Federico Galli (giocatori del Misano Out) e 61 62 in semifinale Giorgio Negroni (Misano Out) e Mattia Guerra (Modena Paddle), terza testa di serie.

Nel doppio femminile hanno ribadito lo status di prime due della graduatoria Gabriella D’Errico e Anna Signorini, accreditate della seconda testa di serie dal giudice arbitro Claudio Lolli.

Le due atlete del Padel Club Vicenza hanno regolato per 60 62 in semifinale le azzurrine under 16 Alice Timi (Maggioni San Benedetto del Tronto) e Lucia Di Ghionno (Misano Out), autrici comunque di una bella prestazione (nei quarti avevano eliminato le più quotate Marta Del Sal e Cecilia Pattacini) e nel combattutissimo match clou hanno avuto la meglio per 76(7) 75, dopo quasi due ore e mezza di lotta, su Sara D’Ambrogio (Misano Out) e Raffaella Giffuni (Padel Project San Pietro in Casale), numero uno del tabellone, approdate alla finale con il 63 60 inflitto ad Erika Guerzoni (Padel Project) e Francesca Bernardi (Beach Tennis San Marino).

Nel doppio misto hanno rispettato lo status di principali favoriti Yuri Succi e Sara D’Ambrogio, che in semifinale si sono sbarazzati per 60 61 di Paolo Magni/Cecilia Sacchi (Olimpic Zetadue Modena) e nella sfida che assegnava il trofeo si sono imposti per 64 60 su Jarno Giardi/Francesca Bernardi (Beach Tennis San Marino), qualificati per la finale eliminando per 63 64 in un “quasi derby” l’altro sammarinese Davide Bertuccini ed Erika Guerzoni (Padel Project), numero 2 del tabellone.

Le premiazioni sono state effettuate da Gabriele Guerrini, titolare dell’azienda Match Point e distributore SideSpin Italia, e dai responsabili dell’associazione sportiva I-padel Ravenna che ha ospitato l’edizione 2019 del Master.







Tutti i vincitori