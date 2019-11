Ottimi risultati di Eliza Hushi e Noemi Tosi de Lo Zodiaco Ravenna al campionato nazionale di specialità

Sabato 23 e domenica 24 novembre a Foligno si è svolto il campionato nazionale gold di specialità della federazione ginnastica d ‘Italia. La società ravennate Lo Zodiaco in collaborazione con Endas Cervia con cui collabora attivamente da anni ha portato in pedana le ginnaste Noemi Tosi classe 2006 ed Eliza Hushi classe 2004.

Entrambe le ginnaste dopo una brillante qualificazione centrano il prestigioso podio italiano ottenendo ben due titoli di vicecampionesse italiane rispettivamente nella specialità al cerchio Junior 1 con Noemi Tosi e alla fune junior2/3 con Eliza Hushi.

Ottimo anche il piazzamento nelle sei migliori palle italiane per Noemi Tosi. Un risultato prestigioso per la società ravennate che porta in alto il nome di Ravenna in uno dei campionati più importanti del panorama della ginnastica ritmica italiana.

Grande soddisfazione per le tecniche Elisa Zanzi Simona Ravaioli e Yana Sinyel’Nikova che le hanno accompagnate durante tutto il percorso.