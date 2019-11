Ravenna rimonta di cuore, contro il Gubbio finisce 3-3

Campo pesante e partita che dopo il ventesimo si accende di goal ed emozioni. Ravenna che ancora non riesce a chiudere le falle della propria fase difensiva, ma che lotta con grande cuore su ogni pallone e dopo essere andata sotto per tre volte ha sempre trovato il guizzo per impattarla. Un punto che non lascia alle spalle il periodo negativo della squadra, ma che muove comunque la classifica.

Nei primi minuti è il Ravenna che prova a fare la partita e al 3’ Nocciolini che prova a superare dalla distanza Ravaglia, ma senza fortuna. Risponde Lakti all’ottavo con una conclusione velenosa dai 25 metri ma Spurio è attento. Squadre contratte e campo scivoloso fanno si che la partita si sviluppi soprattutto nella mediana e le emozioni stentano ad arrivare. Il sussulto arriva al 23’ con una palla che schizza in profondità, Spurio esce sul vertice sinistro dell’area, ma Munoz è più lesto e scavalca il portiere giallorosso per il vantaggio ospite. Passano solo due minuti e Manconi si libera al tiro e questa volta ci vuole tutta l’abilità di Spurio per evitare il raddoppio. La risposta del Ravenna arriva con Papa a rendersi pericoloso di testa in area, ma viene respinto in angolo.

Al 31’ illusione del goal sul tiro dalla distanza di Giovinco, ma la palla sfiora solo l’incrocio senza premiare la punta giallorossa. Gol che si concretizza al 35’, Giovinco sfrutta una indecisione della difesa e cerca Nocciolini al centro, assist di tacco per l’accorrente Papa che trafigge con un diagonale rasoterra Ravaglia. Passa solo un minuto ed il Gubbio ruba una palla sulla destra e trova con un cross velenoso per Sbaffo sul secondo palo che non perdona e riporta in vantaggio il Gubbio. Ma il Ravenna non ci sta e trova nuovamente il pareggio grazie a Pellizzari in mischia. Termina qui un primo tempo partito piano ma finito con il botto.

La ripresa si apre con Sirri al posto di Martorelli, ma al primo minuto è Manconi a rendersi pericoloso in area, difesa giallorossa attenta. Passano due minuti e di nuovo Pellizzari si trova sui piedi il pallone buono, ma la conclusione del difensore è alta. Al 16’ occasione ospite, arriva una palla spiovente in area sulla quale si avventa Gomez ma Sirri si immola in scivolata ed evita il peggio.

Al 18’ Punizione dal limite dell’area per il Gubbio, sul secondo palo salta più alto di tutti Maini che trova il 3-2. Gubbio che ha anche l’occasione per chiuderla con Tavernelli al 21’, di nuovo Sirri in scivolata salva la porta giallorossa. Ma il Ravenna trova ancora la forza di pareggiare: Nocciolini di nuovo in versione assist man trova Raffini sul secondo palo pronto a ribadirla in rete. 40’ Punizione velenosa, per Manconi, di nuovo Spurio attento alza sopra la traversa. Allo scadere, brivido in area del Gubbio, la punizione di Selleri spiove nell’area piccola, ci provano sia Giovinco che Raffini a deviarla ma la palla esce di un soffio a Ravaglia battuto.

Finisce qui una gara dalle mille emozioni, con un Ravenna che appare ancora troppo fragile in difesa, ma che con grande grinta e cuore ha trovato la forza di riuscire per ben tre volte a trovare il pareggio. La strada per la salvezza passa anche da questi punti.

Le parole di un Foschi deluso al termine della gara: “Oggi pensavamo di fare meglio, pensavamo di avere archiviato certi errori, invece purtroppo si ripresentano. Dobbiamo lavorare e crescere in fretta. Siamo rammaricati perché volevamo portare a casa 3 punti. Abbiamo delle difficoltà e dei limiti, però sappiamo che il nostro campionato è quello di chi lotta per salvarsi, in questo momento abbiamo sei squadre dietro, ma questo non nasconde il periodo che stiamo vivendo. Continueremo a lavorare senza tirarci indietro perché confidiamo che il lavoro sia la soluzione per togliersi da questa crisi. Ci prendiamo le responsabilità per le prestazioni e per il risultato, ma sapevamo che questo sarebbe stato il nostro campionato, dovremo lottare fino alla fine, ma ripeto non ci tireremo indietro.”

Ravenna Football Club 1913 – Gubbio: 3 – 3

Serie C – Girone B – 16^ Giornata s.s. 2019/20

Ravenna Football Club 1913: Spurio, Pellizzari (26′ st Nigretti), Ronchi, Martorelli (1′ st Sirri), Nocciolini, Purro, D’Eramo, Jidayi (18′ st Raffini), Giovinco, Papa (13′ st Selleri), Lora (26′ st Fyda). A disp.: Cincilla, Ricchi, Sabba, Fiorani, Mustacciolo. All.: Luciano Foschi.

Gubbio: Ravaglia, Maini, Munoz, Lakti (36′ st Filippini), Sbaffo, Zanoni (36′ st Ricci), Cinaglia, Manconi, Benedetti, Gomez (14′ st Tavernelli), Coda. A disp.: Zanellati, Battista, Meli, Conti, Sorrentino, Bangu, Fondacci. All.: Torrente.

Reti: 23′ pt Munoz, 36′ pt Papa, 37′ pt Sbaffo, 40′ pt Pellizzari, 18′ st Maini, 30′ st Raffini.

Note: Ammoniti: Giovinco, Gomez, Sirri, Jidayi, D’Eramo, Purro.