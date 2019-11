Schermitori ravennati in evidenza nelle prove satellite lombarde e venete

Anche quest’anno il Circuito di allenamento intersala “Minions” dedicato alle categorie preagoniste U10, è stata occasione per socializzare con atleti di altre organizzazioni e di confronto senza estremizzare l’agonismo.

Per il Circolo Ravennate della Spada sono scesi in pedana Mariasole Romanini e Pietro Zanzi, categoria Prime Lame, che ha visto la partecipazione di circa 30 bambini. Al termine del turno di girone e delle dirette hanno concluso la manifestazione rispettivamente al secondo e settimo posto.

Contemporaneamente si è svolto a Cornuda (TV) il “Trofeo della Serenissima”, competizione riservata a diverse categorie agonistiche. Per la categoria U14, Ragazze/Allieve, erano presenti Alice ed Anna Casamenti. Buona la partenza nel turno di girone, nel tabellone delle eliminatorie dirette Alice siè fermata agli ottavi di finale mentre Anna non è entrata in semifinale per mano della vincitrice del Trofeo.