Teodora Mib Service tra le selezionate per il progetto di qualificazione nazionale Fipav “Talento e territorio”

Teodora Mib Service si pone all’attenzione dello staff tecnico delle nazionali giovanili; è infatti l’unica società ravennate ad esser stata compresa nell’elenco (110 circa in tutta Italia, 9 delle quali in Emilia Romagna) delle realtà coinvolte dal progetto di qualificazione promosso dalla Federazione Italiana pallavolo “Talento e territorio, l’Italia siete voi”.

L’iniziativa, caldeggiata dal presidente federale Bruno Cattaneo, mira ad avvicinare le squadre nazionali ed i propri allenatori ai sodalizi che in ambito territoriale abbiano raggiunto risultati significativi per quantità (numero di atlete tesserate nella fascia u14 ed u16 ) e/o qualità (punteggio acquisito per l’assegnazione del Certificato di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-21) con le proprie formazioni giovanili femminili. L’idea è quella di incontrare, nelle proprie strutture, le società stesse per promuovere e qualificare la loro attività attraverso lo svolgimento di sedute di allenamento nonché di incontri con i loro allenatori.

Luca Pieragnoli, Gaetano Gagliardi ed Oscar Maghella sono i tecnici federali delle squadre nazionali che da novembre ad aprile sosterranno gli interventi in lungo e in largo per l’Italia. In particolare Teodora Mib Service avrà il piacere di ricevere la visita del prof. Maghella, che nel pomeriggio di lunedì 2 dicembre a partire dalle ore 16,30 presso la palestra Ginanni Nuovo condurrà le sedute di allenamento della squadra under 14 ed, a seguire, dell’under 16.

“Si tratta di un riconoscimento importante e molto gradito – dice Mariagrazia Montevecchi, direttore tecnico della realtà che nelle ultime due stagioni, a livello giovanile ha centrato un 7° posto alle finali nazionali e due titoli regionali – che ha valore di gratifica per i nostri allenatori, che con dedizione e costanza lavorano in palestra ma anche, e soprattutto per le nostre ragazze e per le rispettive famiglie. Non capita tutti i giorni di avere in palestra un allenatore della nazionale, mi auguro quindi che questo possa essere di aiuto al fine di consolidare motivazione e voglia di applicarsi da parte delle nostre atlete.”