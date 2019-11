Tre finaliste per l’Edera Ravenna ai Nazionali di specialità Gold

Nel weekend del 23-24 novembre si è svolto a Foligno la fase nazionale del campionato di specialità di ginnastica ritmica gara del circuito Gold FGI. Per l’ Edera Ravenna erano presenti alla competizione nazionale ben 8 ginnaste che dopo le fasi regionali e la fase zonale del campionato erano riuscite a guadagnarsi la prestigiosa qualificazione a questo campionato italiano.

La competizione nazionale prevedeva una fase di qualificazione e poi una fase di finale alla quale accedevano le migliori 8 ginnaste di ogni specialità.

Le ginnaste ravennate si sono ben comportate durante la competizione presentando ottimi esercizi e chiudendo il campionato con ottimi piazzamenti, risultato di grande valore visto l’alto livello tecnico della competizione. Nella categoria J1 Sibilla Radolovich si qualifica per fase finale del campionato e termina con una prezioso 8 posto italiano nella specialità clavette, la compagna Sara Gardini nella stessa categoria chiude invece la competizione al 10 posto a soli 0.40 decimi dalla finale nazionale.

Nella categoria J2/J3 erano ben 3 le ginnaste di Edera Ravenna ad entrare in pedana.

Il risultato migliore è stato raggiunto da Marta Siboni che centra la finale italiana con entrambi gli attrezzi presentati chiudendo con un prestigioso 4 posto italiano al cerchio e 8 posto italiano alle clavette, anche la compagna di squadra Sofia Masci centra la qualificazione alla prestigiosa finale chiudendo al 8 posto nazionale alla fune, conclude con il 16esimo posto nazionale invece Felicia Baes al nastro a causa di una performance macchiata da alcuni errori.

Nella categoria senior in gara coi colori ravennati era presente Chiara Solaini che manca di un solo posto la finalissima terminando al 9 posto alle clavette e al 15esimo posto alla palla. Nella categoria coppie Elena De Leo e Giulia Mazzotti terminano la competizione al 15esimo posto nazionale. Tantissima la soddisfazione nelle tecniche Camilla Casadio e Sara Tiene che vedono concludersi nel migliore dei modi questo campionato, infatti quasi tutte le ginnaste in gara erano alla loro prima esperienza nazionale di un campionato individuale di così alto livello e i risultati raggiunti sono stati ottimi.

Prossimo appuntamento per la società il prossimo fine settimana a Catania per la fase Nazionale del Campionato Individuale Gold che vedrà scendere in pedana le ginnaste allieve dell’Edera Ravenna.