In un momento importante della stagione agonistica, con la Consar che si avvia al giro di boa con la prospettiva di poter centrare uno degli otto posti per la Coppa Italia che si disputerà a gennaio, è quantomai fondamentale l’appoggio del pubblico. E per far sì che sempre più tifosi si stringano attorno alla squadra e la spingano verso questo significativo obiettivo, il Porto Robur Costa, nell’imminenza del Black Friday, che cade venerdì 29 novembre, e in vista della prossima partita casalinga contro la Kioene Padova dell’8 dicembre, ultima gara al pala de Andrè per il 2019, ha deciso di varare il proprio “Black Friday 2×1”: chi si reca domani, giovedì 28, e dopodomani, venerdì 29 novembre, alla sede della società, in via Trieste 86, dalle 9.30 alle 14, e acquisterà un biglietto di gradinata (prezzo 14 euro), riceverà un biglietto omaggio sempre per il settore di gradinata, per la partita dell’8 dicembre, da regalare a un familiare o a un amico.