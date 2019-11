L’Ultramaratona del Lamone inaugurerà l’anno podistico 2020

Iniziare l’anno podistico con l’Ultramaratona della Pace sul Lamone è diventato per molti una piacevole consuetudine: il prossimo 12 gennaio la manifestazione di Traversara di Bagnacavallo vivrà la sua 12esima edizione e guardando all’evoluzione della gara si può dire che il suo trend di successo sia stato sempre in crescita, richiamando concorrenti non solo dalla Romagna, ma da un bacino d’utenza sempre più allargato, tanto da attirare anche presenze straniere. Merito dell’organizzazione, sì, ma anche del territorio, della tipica accoglienza romagnola fatta di profumi e sapori che restano impressi e di un calore umano che non può lasciare indifferenti.

La gara si sviluppa su un circuito di 6.430 metri da ripetere per sette volte per un totale di 45 km, una maratona un po’ più lunga, un ideale test per chi poi vuol mettersi alla prova contro il cronometro nelle classiche primaverili. Il tracciato è per il 70% su asfalto e il restante 30% su strade bianche e sterrati, non ci sono grandi difficoltà altimetriche, ma bisogna adattare continuamente la tecnica di corsa al terreno il che significa bisogna essere sempre concentrati, per questo la gara è un bell’esame soprattutto da sostenere all’inizio della stagione agonistica.

Lo start verrà dato alle ore 9:00 davanti al cimitero di Traversara per ricordare Vittorio Costetti, al quale la manifestazione è dedicata. A fine gara pasta party per tutti, mentre sul percorso i concorrenti troveranno due ristori a giro per un totale di 13 più quello finale. Le iscrizioni costano 30 euro, cifra molto concorrenziale nel panorama nazionale, ma è previsto il limite massimo di 250 adesioni e considerando il ritmo con cui stanno arrivando c’è il rischio di una chiusura anticipata. Per chi verrà da fuori ci sarà l’opportunità di conoscere il centro storico di Bagnacavallo, che sembra ancora un pezzo di Medioevo tramandato ai giorni nostri con palazzi seicenteschi adornati da affreschi e pitture a tempera, portici, il teatro intitolato a Carlo Goldoni, la Torre Civica con l’orologio. Una sosta in Piazza Nuova è d’obbligo…

Per informazioni: Krakatoa Sport, tel. 347.3678331, evedilei1@gmail.com