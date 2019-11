Ravenna, il 6 dicembre al Pala De Andrè 10 incontri di boxe e il match di cartello tra i super welter Quarneti e Gomes Vargas

Lo spettacolo della boxe andrà in scena a Ravenna venerdì 6 dicembre dalle 20.30 al Pala De Andrè in viale Europa. Si tratta del match di cartello tra i pugili professionisti, categoria Super Welter, Nicola Quarneti e William Gomes Vargas. Per il secondo anno consecutivo l’associazione pugilistica “Ravenna Boxe” guidata dal maestro, ex Campione europeo, Alberto Servidei, organizza un evento sportivo, che ha il patrocinio del Comune, con l’intento di riportare la grande boxe al centro dell’attenzione del pubblico ravennate.

Dalle 20.30 si accenderanno le luci sul ring del Pala De Andrè per una riunione mista composta da quattro incontri giovanili categoria school girl e junior, sei incontri categoria Elite di cui due di prima serie senza il casco e a seguire il match clou della serata, l’incontro tra due professionisti categoria Super Welter, Nicola Quarneti della società Boxe Lugo e Andres William Gomes Vargas della società Perugia Fight. Della società Boxe Lugo era presente alla conferenza stampa l’allenatore Francesco Damiani, primo campione del mondo dei pesi massimi nella versione WBO.

Molti gli atleti di casa presenti negli incontri in programma: nella categoria Juniores maschile i giovani Filippo Serafini e Vincenzo Tosti; tra le donne Marta Ricci, mentre gli Elite maschili saranno rappresentati da Gaetano Campanella, Deniam Tafa, Marco Piancastelli, Stefano Lo Giudice Stefano e Marco Bombardi.

“È con grande soddisfazione – ha affermato l’assessore allo Sport, Roberto Fagnani – che accogliamo questo evento sportivo, con l’augurio che Ravenna torni ad essere una città al centro della boxe di alto livello come lo è stata quando al Pala Costa si assisteva ad incontri davvero importanti. Sarà un momento agonistico, ma anche di spettacolo sportivo, come solo la boxe sa essere. Impegno, passione e lavoro sono le caratteristiche che riscontro tra i giovani che la praticano, alcuni dei quali, grazie al Progetto Sport lavoro realizzato con Job Just, che ha anche il supporto dell’assessorato allo Sviluppo economico, sono riuscite a formarsi professionalmente e a trovare lavoro come saldatori presso di verse aziende, che ringrazio per la disponibilità offerta”.

Torna dunque la boxe nel tempio dello sport ravennate dopo dodici anni di attesa quando il fondatore della società giallorossa di pugilato, Alberto Servidei, conquistò il titolo di Campione Europeo dei pesi piuma sul ring di casa. Ingresso dalle 20; inizio degli incontri alle 21, biglietto intero 8 euro, ridotto 6 euro.

Progetto Sport Lavoro: scommessa vinta. Adesso si pensa all’Accademia

Ancora una volta la scommessa fatta da Job spa, in partnership con Ravenna Boxe, Coni e con il patrocinio del Comune di Ravenna ha raggiunto i risultati annunciati. Tantissime le aziende e i professionisti del settore che hanno supportato in tutte le sue fasi il progetto Sport Lavoro che ha visto la formazione professionale di 10 atleti in saldatori a filo, che verranno inseriti nell’immediato nel mondo lavorativo grazie alla collaborazione attiva delle aziende che credono in questo oramai consolidato progetto: Rosetti Marino spa, Come srl, Of.Ra srl,F.lli Montanari Snc, Fiorini Industries srl,De Angelis spa, Bassani srl.

Il secondo corso ha visto la formazione di 10 giovani nella mansione di saldatore a filo, ha avuto una durata di 132 ore di cui 80 di pratica svolte presso la Scuola Pescarini e 52 di teoria. I ragazzi formati verranno assunti e inseriti nel mondo lavorativo con un contratto in somministrazione della durata minima di 6 mesi.

Luciano Montanari proprietario della Of.Ra esprime tutta la sua approvazione in un corso che sarà il futuro per i nostri giovani: “Già nella prima fase abbiamo dato la nostra disponibilità, offrendo un’opportunità lavorativa ad uno dei ragazzi col quale oggi ci troviamo benissimo e al quale rinnoveremo il contratto alla scadenza. Of.Ra vuole continuare ad investire per le attività presenti e future nel mondo dell’oil & gas dando spazio a giovani volenterosi”.

Roberto Liverani della De Angelis spa è dello stesso avviso e si dice contento di poter essere parte integrante in un progetto nel quale, in primis, anche la società per la quale lavora ha sempre creduto nella formazione di giovani che abbiano talento e voglia di crescere.

“Visti i risultati ottenuti, per nulla scontati, il corso ha avuto l’obiettivo sperato – dice Franco Greco della JOB SPA -. Non era facile catturare l’attenzione su un problema che oramai riscontriamo tutti i giorni. Creare un gruppo con istituzioni locali, società sportive, imprenditori, fornitori e ragazzi non era semplice e invece siamo riusciti brillantemente nell’intento. Job si sta adoperando per replicare il progetto periodicamente affinché Ravenna diventi Accademia e punto di riferimento a livello nazionale per la formazione di giovani impegnati in ambito metalmeccanico, affinché tutti possano trarne beneficio, in primis la nostra comunità. Con le istituzioni si è creato un dialogo continuo dove ognuno dà il proprio contributo nella realizzazione del progetto stesso e il seguito è il risultato ottenuto. Ringrazio tutte le parti coinvolte a nome di Job e ci adopereremo già per il prossimo step del progetto Sport Lavoro che avrà inizio nel 2020, con una mansione che verrà definita a breve”.

Tra i vari progetti di Job spa si sta valutando di creare un centro di formazione a Ravenna che possa lavorare in modo continuo e nel quale creare professionisti che andranno a colmare le richieste di mercato. Progetto non semplice e per il quale tutte le parti impegnate nello Sport Lavoro si stanno adoperando per valutarne la fattibilità e gli eventuali benefici.