Al Palabanca di Lugo gli Aviators attendono la capolista Fiorenzuola

Sabato 30 novembre 2019, a partire dalle 21, al Palabanca di Lugo, i Lugo Aviators si scontrano con la capolista Fiorenzuola, la quale lamenta sul proprio cammino una sola sconfitta all’over time a Scandiano, contro un’altra delle corazzate del campionato.

Gli Aviators, da parte loro, reduci dalla non fortunata trasferta di Imola, sono alla ricerca del pronto riscatto sul parquet amico consci del fatto che conterà maggiormente la propria prestazione che il livello dell’avversario, come già avvenuto in passato.

Diverse saranno le iniziative che la società lughese sta mettendo a punto per la serata, partendo da Basket & Beer, con una birra alla spina offerta da una birreria del centro di Lugo (Lug dla Rumagna) a tutti gli sportivi che si presenteranno nel locale al termine del match con il biglietto d’ingresso. Inoltre, i primi 10 che entreranno al palazzetto, a partire dalle 20,20, si aggiudicheranno una birra tedesca in bottiglia da ritirare in settimana sempre presso la birreria. A dieci minuti dall’inizio del match protagonisti saranno i bambini del minibasket che accompagneranno in campo i propri beniamini nel corso della presentazione delle squadre.