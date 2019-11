Prova casalinga per i galletti: arriva l’Amatori Catania. I convocati

Si prospetta una nuova sfida per il Romagna RFC, che domani allo Stadio del Rugby di Cesena riceve l’Amatori Catania: alle ore 12.00 il fischio di inizio della partita, anticipata rispetto al tradizionale orario delle 14.30. Superato il giro di boa del girone di andata, i galletti vogliono infatti trovare quel risultato positivo che finora è sfuggito, per risalire dal fondo e avvicinarsi alle altre squadre in lotta nella parte bassa della classifica.

Il campionato si sta confermando pieno di insidie per una squadra giovane come quella romagnola, alle prese con un percorso di crescita e consolidamento da costruire partita dopo partita. Il Catania arriva a questo appuntamento inseguendo il primo risultato utile in trasferta, dato che i tre successi finora ottenuti dalla squadra siciliana, quarta al fianco della Capitolina, sono arrivati sul campo di casa.

La partita con il Catania sarà inoltre l’occasione per contribuire al Movember Romagnolo, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dal Romagna RFC a sostegno delle attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo per la ricerca, prevenzione e lotta ai tumori maschili: i volontari dello IOR saranno presenti con un banchetto e durante il terzo tempo si svolgerà una speciale asta benefica organizzata dai giocatori del Romagna RFC, che si concluderà il taglio dei baffi simbolo dell’iniziativa, cresciuti nel corso del mese di novembre. La direzione arbitrale della partita è affidata al Sig. Francesco Crepaldi (Milano).

Ecco la lista dei convocati per la gara con l’Amatori Catania: Babboni, Baldassarri, Bertoni, Buzzone, Coppola, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Gigante, Grassi, Lepenne, Maffi, Manuzi, Mazzone, Pierozzi, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Strada P, Tauro, Velato, Villani.

Campionato di Serie A –VI giornata: Romagna-Catania, Perugia – I Medicei, Cavalieri Union – Unione Capitolina, Napoli Afragola – Pesaro, Civitavecchia – Noceto

Classifica: I Medicei 20, Noceto 19, Afragola 18, Catania e Capitolina 15, Pesaro e Civitavecchia 10, Cavalieri Union Rugby 8, Perugia 7, Romagna 1