Al trofeo città di Montebelluna prezioso bottino per il Circolo della Spada di Cervia

L’undicesimo trofeo città di Montebelluna di scherma, circuito della Serenissima, svoltosi il 24 novembre 2019, ha visto il Circolo della Spada di Cervia incamerare un prezioso bottino grazie ai 3 ori, 2 argenti, 1 bronzo e un 5° posto incamerati nell’arco della manifestazione.

Di seguito le medaglie conquistate dal gruppo cervese, distintosi nuovamente quale collettivo capace di fare la differenza:

– Oro per Francesco Delfino nella Cat. Giovanissimi;

– Oro per Chiara Rossi, Bronzo per Ginevra Carrozza e 5^ Lavinia Delfino nella Cat. Giovanissime;

– Oro per Aurora Mongelli nella Cat. Bambine;

– Argento per Massimo Liuzzi nella Cat. Open;

– Argento per Luca Righi nella Cat. Maschietti.

Nota di merito anche per Greta Carrozza, Arianna Marini e Gioele Trevisan.