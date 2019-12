Calcio a 5. Il Russi interrompe la striscia di 24 vittorie della Gennarini Calcio vincendo 1-0

“Altro che Black Friday”, hanno esclamato i giocatori del Gennarini Calcio, aggiungendo: “Per noi è stato un black saturday! Un sabato da dimenticare”. L’incubo per i padroni di casa, che avevano vinto le ultime 24 sfide tra le mura amiche, s’è materializzato nelle sembianze del Russi Calcio a 5. Un goal di Gallamini nella ripresa ha regalato un trionfo pesantissimo all’undici di Balducci che, grazie ai tre punti presi, ha accorciato in maniera decisa le distanze dal secondo posto in classifica; ora i falchetti sono appena ad una lunghezza dalla piazza d’onore, occupata proprio dal Gennarini. Gli arancioneri sabato prossimo cercheranno il settimo successo consecutivo affrontando nella trasferta più lunga dell’anno il Baraccaluga, decimo in graduatoria.