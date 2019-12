Continua la saga dei derby per il Ravenna FC, atteso al Romeo Neri di Rimini

Lunedì 2 dicembre 2019, alle 20,45, al Romeo Neri di Rimini, il Ravenna FC si appresta a disputare l’ennesimo derby della stagione. Sia il Ravenna che il Rimini FC sono alla ricerca di punti vitali per allontanarsi dalle posizioni di classifica che rimanderebbero al playout.

I biancorossim nonostante la campagna di rinforzo estiva che ha portato sul Rubicone giocatori come Gerardi e Zamparo, attualmente occupano la terzultima posizione in classifica in piena zona playout, una situazione che ha spinto il presidente Grassi a sostituire l’allenatore, affidando la panchina biancorossa a Giovanni Colella nella scorsa stagione a Vicenza.

Tre punti più sopra i giallorossi di Foschi, che non possono certo stare sugli allori, ma andranno a Rimini con la feroce determinazione per cercare una vittoria scaccia crisi. I precedenti sorridono ai padroni di casa, vittoriosi in ben 16 occasioni contro le 5 ravennati, tra le quali però l’ultima disputata, nella scorsa stagione infatti, la punizione firmata da Salvatore Esposito ha regalato i tre punti agli ospiti, 13 i pareggi.

Ulteriore variabile della gara sarà il fondo sintetico del Romeo Neri, variabile non sottovalutata dallo staff giallorosso che ha portato la squadra a preparare la gara anche sul sintetico del centro sportivo Brian Filipi di Pinarella di Cervia. Per questa trasferta Foschi dovrà rinunciare per squalifica a William Jidayi ed a Davide Grassini al quale saranno necessarie ancora un paio di settimane per il recupero dall’infortunio alla caviglia. In diffida Selleri, Lora, Nocciolini e D’Eramo. Prima convocazione per il giovane difensore della beretti Cesprini.

Le dichiarazioni di mister Foschi alla vigilia del match: “Ogni partita è determinante per chi si deve salvare, ormai siamo tutti li in pochi punti. Sappiamo che domani è una partita importante, per la città, per i tifosi, le motivazioni sono a mille per fare la partita che vogliamo. Domani non voglio alibi, dobbiamo evitare di commettere errori. Chi riuscirà ad essere più attento e concentrato per i novanta minuti e che riuscirà a concedere meno all’avversario riuscirà a spuntarla. Domani si deve giocare solo pensando al risultato, negli almanacchi rimane scritto quello. Se vogliamo salvarci dobbiamo iniziare a fare i risultati. Saranno presenti anche gli infortunati egli squalificati perché vogliono essere tutti compatti per venire fuori da questa situazione”.

Direttore di gara: Filippo Giaccaglia (Jesi) Assistenti: Costin Del Santo Spataru (Siena), Marco Toce (Firenze)

I Convocati:

Portieri: 22 Matteo Cincilla (’94), 1 Andrea Spurio (’98).

Difensori: 11 Ermes Purro (’99), 3 Niccolò Ricchi (’00), 5 Matteo Ronchi (’96), 17 Giacomo Nigretti (’99), 4 Stefano Pellizzari (’97), 23 Alex Sirri (’91), 33 Martino Cesprini (’02).

Centrocampisti: 15 Michael D’Eramo (’99), 10 Alfonso Selleri (’86), 24 Vincenzo Mustacciolo (’00), 32 Filippo Lora (’93), 27 Salvatore Papa (’90), 21 Marco Fiorani (’02), 20 Enrico Sabba (’98), 8 Carlo Martorelli (’99).

Attaccanti: 19 Szymon Fyda (’96), 11 Simone Raffini (’96), 9 Manuel Nocciolini (’89), 26 Giuseppe Giovinco (’90).