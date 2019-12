Volley. La Pietro Pezzi di Ravenna si impone 3-1 nel derby contro la Consar

Nel campionato di serie C maschile di volley, la Pietro Pezzi ha centrato la quinta vittoria piena consecutiva, vincendo il 30 novembre 2018 contro i giovani della Consar Romagna, sul campo amico della “Montanari” nella gara valevole per la 6° giornata del girone di andata.

Il gruppo di Guerra e Velastri ha dovuto ricorrere a tutte le sue energie per aggiudicarsi una stracittadina molto combattuta, dove la squadra ospite ha dimostrato vigore atletico e fisicità, mettendo in mostra tanti giocatori “under” per alcuni dei quali non è difficile ipotizzare un futuro in categorie superiori.

Tutte le quattro frazioni sono state caratterizzate da equilibrio e continui rovesciamenti di fronte, con i padroni di casa comunque più abili a trovare l’allungo nei momenti decisivi, approfittando talvolta di qualche inevitabile peccato di gioventù degli avversari.

A fine gara saranno quattro i giocatori della Pietro Pezzi in doppia cifra – Cardia, Belloni, Cricca e Anconelli – a dimostrazione di una distribuzione equilibrata da parte di Cerquetti, con citazione di merito per Manuele Cricca, Andrea Sternini e Federico Rambaldi subentrati in pianta stabile nel corso del match, il cui apporto è risultato determinante.

Grazie ai tre punti la Pietro Pezzi mantiene il secondo posto in classifica a braccetto con l’Atlas, ad una sola lunghezza dai bolognesi della Paolo Poggi (che però hanno disputato una gara in più rispetto alle due inseguitrici).

La squadra ravennate, che sabato 30 novembre sarà di scena a Conselice contro Involley, tornerà a giocare nuovamente a Ravenna sabato 7 dicembre – palestra Montanari, inizio gara ore 21 – contro Bellaria .

Il tabellino:

Pietro Pezzi Ravenna-Consar Romagna 3-1 (23-25, 25-20, 25-20, 27- 25)

Pietro Pezzi Ravenna: Anconelli 10, Cerquetti 5, Belloni 16, Triossi 6, Cardia 19, Sternini 3, Bendandi L1, Battara, Brunelli 1, Rambaldi L2, Giugni 1, Cricca 14, Mazzavillani n.e. Allenatori Velastri e Guerra.

Classifica dopo la 6°giornata: Poggi Bo* 13, Atlas Santo Stefano e Pietro Pezzi Ravenna 12, Viserba 11, Pagnoni Rn* 10, Bellaria 9, Consar Ra 8, Cesenatico* 7, Involley Conselice* 5, Crevavolley Bo* 2, Benatti Fe 1 (*una gara in più).