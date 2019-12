Volley. My Mech La Greppia Cervia sconfitta sul campo di Cattolica per 1 a 3

Nel campionato di serie C femminile, la My Mech La Greppia Cervia è uscita sconfitta per 3-1 dal match esterno di Cattolica sul campo della capolista. Le gialloblù hanno tenuto testa per lunghi tratti alla prima della classe, andando ad un passo dal raggiungere il traguardo del tiebreak. Coach Briganti ha dato fiducia al sestetto con Murer in cabina di regia, Magnani opposta; Agostini e Petrarca schiacciatrici; Villa e Caniato centrali; Ravaioli libero per la ricezione e Fontana libero per la difesa.

Perso il set d’apertura, le cervesi si sono prontamente riprese nel secondo parziale, imponendo fin da subito il proprio gioco (3-8 e 7-16). Sul 14-21 il solco era ormai tracciato e l’1-1 è arrivato abbastanza agevolmente, nonostante il ritorno delle padrone di casa. Nel 3° set la My Mech La Greppia Cervia è partita subito forte (6-8), ma la forbice si è ‘aperta’ fino al 10-16, poi è iniziata la rimonta delle padrone di casa (21-19), che si sono portate a casa 25-21 il parziale. Nel 4° set la capolista è tornata a macinare gioco (8-3), ma la reazione cervese è stata concreta (16-15 e 21-19). Sul filo di lana però le padrone di casa hanno fatto valere tutto il proprio potenziale (25-23).

Sabato prossimo, la My Mech La Greppia Cervia tornerà fra le mura amche del centro sportivo Le Roveri di Pisignano per affrontare l’Academy Ravenna di Manù Benelli

Il tabellino:

Cattolica-My Mech La Greppia Cervia 3-1

(25-15, 20-25, 25-21, 25-23)

CATTOLICA: Bacciocchi, Bigucci (L), Fanelli, Franchi, Gennari, Giusti, Mercolini, Micheletti, Pasquini, Piazzini, Sanchi, Spreghini. All. Costanzi.

MY MECH LA GREPPIA CERVIA: Agostini 13, Magnani 10, Villa 15, Petrarca 8, Di Fazio 3, Caniato 12, Murer 3, Ravaioli (L1), Fontana (L2); ne: Zatti, Proietti De Marchis, Colombo, Nini. All. Briganti.

Arbitri: Marchetti e Risi.

La classifica dopo la settima giornata di andata: Cattolica, Budrio 17; Massa Lombarda, Bellaria 13; Acsi Ravenna 12; My Mech La Greppia Cervia 11; Forlì, San Marino, San Mauro Pascoli 10; Riccione, San Martino in Strada 6; Academy Ravenna 1; Teodora Ravenna 0.