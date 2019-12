Festa del volley: a Ravenna il riconoscimento “Super città volley” in memoria di Sergio Guerra e Franco Anderlini

Nell’ambito della Festa del volley organizzata dall’Associazione nazionale atleti olimpici e Azzurri d’Italia (A.N.A.O.A.I.) al Palazzo Vecchio di Firenze, ieri 1° dicembre, l’assessore allo Sport Roberto Fagnani ha ritirato il premio “Super città volley” assegnato quest’anno a Ravenna in memoria di Sergio Guerra e Franco Anderlini: “È stato emozionante ritirare il premio in onore di due grandi commissari tecnici che hanno fatto la storia dello sport della nostra città e di tutta la pallavolo italiana, – dichiara l’assessore allo Sport Roberto Fagnani – l’evento è stato un’occasione per incontrare tanti campioni che hanno vestito la maglia azzurra della nazionale di volley, raggiungendo grandi successi. Molti gli atleti e le personalità ravennati e gli sportivi che sono stati protagonisti sul palcoscenico bizantino”.

La premiazione si è tenuta nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e per l’occasione l’Associazione nazionale atleti olimpici e Azzurri d’Italia ha presentato il lavoro fatto coinvolgendo centinaia di scuole. Un progetto nato con la collaborazione dell’Associazione medaglie d’oro al valore atletico (A.M.O.V.A.), delle Leghe Pallavolo, FIPAV e CONI, con l’obiettivo di trasmettere l’ideale della maglia azzurra e dei valori dell’etica sportiva.