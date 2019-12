Ottimi risultato per le ginnaste dell’Endas Cervia al Campionato nazionale Gold Allieve

Lo scorso week end le ginnaste dell’Endas Cervia Ginnastica Ritmica, accompagnate dalle istruttrici Simona Ravaioli e Yana Sinyel’Nikova, sono volate a Catania per partecipare al Campionato Nazionale Allieve Gold di ginnastica ritmica, il campionato individuale più importante della stagione sportiva, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Cinque ginnaste coi colori cervesi hanno partecipato alle competizioni nelle varie categorie: grandissimo risultato per Caterina Maltoni e Camilla Pagnani che, dopo aver conquistato l’accesso alla fase finale, concludono la competizione posizionandosi rispettivamente 10^ e 11^ nella classifica delle migliori ginnaste d’Italia.

L’emozione e la tensione per la gara hanno impedito a Nicole Gramellini, Bianca Lucchi e Margherita Fucci di dare il meglio e accedere alla fase finale; ma essere presenti e gareggiare tra le migliori ginnaste d’Italia è già fonte di orgoglio e dimostra l’ottimo livello di preparazione raggiunta.