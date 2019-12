Trofeo della Romagna. Vincitori assoluti i forlivesi Regitori-Bezzi

Al Circolo degli Alpini, all’interno della fortezza di Castrocaro Terme, si sono svolte le premiazioni della prima edizione del Trofeo della Romagna, un challenge turistico amatoriale con prove di abilità con rilevazioni cronometriche tramite pressostati, ideato dall’Automobile Club di San Marino, grazie all’impegno costante di Massimo Tosi.

Sette le prove valide organizzate da Sadurano Motorsport, Top Driver di Faenza, Automobil Club di Forlì/Cesena, Hermitage Veteran Engine di Forlì, Hf Club di Santarcangelo di Romagna, Racing Team Le Fonti di Meldola e dallo stesso Automobile Club di San Marino.

Tanti sono stati i partecipanti, non solo dell’area romagnolo/sammarinese, ma provenienti anche da Toscana, Lombardia e Marche, trattandosi di una serie Open; per il prossimo anno sono confermate le manifestazioni del 2019, con un calendario che è in fase di rifinitura.

Vincitori assoluti del Trofeo della Romagna 2019, sono risultati i forlivesi Regitori-Bezzi, su A112 Abarth-Racing Team Le Fonti; primi di Gruppo 1 , i meldolesi Bentivogli-Silvagni, A112 Abarth, mentre il Gruppo 2 se lo è aggiudicato Casadei, Fiat 128 Coupè, con il Gruppo 3 andato ai sammarinesi Zonzini-Botteghi, Alfa Sud; prime su cinque equipaggi della graduatoria femminile, Agnoletti-Baroni. Suzuki.