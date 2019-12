Week end bolognese ricco di soddisfazione per il Kaishi Judo Romagna che sabato 30 novembre a Calderara di Reno ha partecipato con 18 atleti, dai 5 ai 12 anni, al criterium 4° Coppa M° Minelli, la manifestazione giovanile di Judo protetto dove si sono incontrati 300 atleti provenienti da svariate regioni e dalla Repubblica di San Marino.

Sempre a Calderara domenica 1 dicembre al 16° Trofeo Giovagnotti si è particolarmente distinto l’atleta Teo Garoni, categoria esordienti 65 kg, che ha conquistato il terzo posto del podio. Garoni é allenato dal tecnico Graziano Alessandro, ex nazionale ed atleta azzurro. Più sfortunato Morelli Filippo categoria cadetti 60 kg che non è riuscito ad aggiudicarsi il podio.