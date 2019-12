Week end estremamente positivo per il settore giovanile del Ravenna Fc

Con la Beretti ferma prendono la scena e gli applausi le altre squadre del settore giovanile giallorosso che conducono un week end estremamente positivo.

Under 17 sugli scudi che prima passa in svantaggio contro la Vis Pesaro per poi trovare la forza nella ripresa di ribaltare e chiudere la partita con un grande collettivo.

Il gol sullo scadere riaccende le speranze ospiti di strappare un punto ma la squadra di Treggia chiude la saracinesca e si porta al 3° posto in classifica. Altro grande risultato per l’Under 16 che trascinata da un Brigliadori scatenato con una tripletta si sbarazza del Rimini con un sonoro 5-1 e continua la sua caccia alla Cavese capolista che ora dista solo due lunghezze. Arriva un bel successo anche dalla Under 15 che grazie alla rete di Vinci batte la Vis Pesaro e consolida il 4° posto in classifica. Tutte squadre ben salde in zona playoff. Risultato positivo anche per la Under 14 che mette fine all’emorragia di punti grazie al pareggio contro il Carpi firmato Fiori.

TABELLINI

Beretti RIPOSO

Nazionali Under 17 RAVENNA FC – VIS PESARO 3-2 (De Ioris 6st e 40st, Santomauro 16st)

RAVENNA FC: Catalano, Battistini (41pt Shepetja), Guerra, Baccarini, Vultaggio, Laghi (1st Angelini), Santomauro (43st Farnedi), De Ioris, Mascanzoni (43st Ghirardini), Prati (34st Coppari), Del Fiore (41pt Lamia (43st Bucci)).

A disposizione: Antonini, Chamic. Allenatore Claudio Treggia

Nazionali Under 16 RAVENNA FC – RIMINI 5-1 (10’ 37’ 41’ Brigliadori, 47’ Andreani, 78’ Sabbadini)

RAVENNA FC: Basti, Vergani (46’ Saluce), Simoncelli (58’ Montanari L.), Marangon (46’ Caniato), Bezzi, Boccali, Brigliadori, Sarra (58’ Maioli), Mazzavillani (46’ Vittori), Andrani (62’ Montanari N.), Gabelli (46’ Sabbadini)

A disposizione: Filipponi, Iacchetta. Allenatore Stefano Cassani

Nazionali Under 15 RAVENNA FC – VIS PESARO 1-0 (28pt Vinci)

RAVENNA FC: Fenati, Scicchitano, Carrozzo F., Siboni, Padoan, Tampieri, Casadei (30st Fantinuoli), Calandrini, Vinci (30st Campana), Correnti, Guidi

A disposizione: Miserocchi, Carrozzo A.l, Ravaglia, Minguzzi. Allenatore: Ivan Babini

Nazionali Under 14 CARPI – RAVENNA FC 0-1 (19pt Fiori)

RAVENNA FC: Piccoli A., Raffoni, Rambelli, Casadei, Zannoni, Di Candia, Cazzola, Ravaglia, Groza, Fiori, Montuschi.

A disposizione: Iacono, Luciani, Bastari, Evangelisti, Zalambani, Menelli, Giannuzzo, Desiderio, Pirazzoli. Allenatore: Alessandro Stefani.