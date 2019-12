Associazione Ravenna Bridge vince il titolo di Campione d’Italia a Salsomaggiore Terme

Si sono svolti a Salsomaggiore Terme i Campionati Italiani a squadre, e ancora una volta l’Associazione Ravenna Bridge/Circolo Cittadino si è aggiudicata il titolo di Campione d’Italia a squadre nella categoria Pre-agonisti. La squadra formata da Paride Padovani, Aldo Soloni, (per entrambi al quarto successo in carriera), Roberto Brunelli, Claudio Gasperoni e Alessandro Matassoni, ha vinto il torneo dopo 3 giorni di incontri con squadre di tutta Italia.

A completare il successo della associazione ravennate il terzo posto della squadra Allievi I anno (composta da Simone Forlani, Stefano Romanelli, Alessandro Feletti e Adolfo Zanellati), e altri ottimi risultati con il V posto nel torneo riservato a giocatori di II e III categoria, (composta da Roberto Drudi, Maria Teresa Porrisini, Daniele Rossi, Guido Feruzzi, Focaccia Paola e Egidio Benelli) e l’VIII posto, nonche’ primo nella categoria femminile allievi pre-agonisti, della squadra formata da Paola Angelini, Rossella Raimondi, Annaelisa Barzanti e Claudia Scopelliti).

Nel triennio 2017-19, l’associazione bridge Ravenna ha ottenendo ottimi risultati: 3 titoli italiani a squadre in tutte le categorie allievi, 2 titoli italiani a coppie, 3 titoli regionali a squadre e 2 titoli regionali a coppie, nonché numerosi piazzamenti sia nei campionati nazionali, che regionali. Questi risultati sono il frutto di una buona programmazione, che prevede corsi gratuiti per principianti e corsi specifici per ogni livello, sotto la guida dei Maestri Roberto Soglia e Paolo Treossi e la sapiente regia di Maurizia Ritiani.