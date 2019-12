Cervia. Granfondo Via del Sale Fantini Club, svelata la nuova maglia tecnica firmata da Alé Cycling

La Granfondo Via del Sale Fantini Club, conferma anche per la sua 24ma edizione, al via dal 17 al 19 aprile a Cervia, la collaborazione con Alé Cycling, che crea una prestigiosa maglia tecnica dedicata ai partecipanti.

Fantini Group afferma che la maglia è super leggera, ideale per temperature estremamente calde, sia su strada che in montagna. Il tessuto è altamente traspirante e asciuga molto velocemente. Le spalle sono realizzate in tessuto elasticizzato super leggero. Sul retro ha tre tasche con inserti riflettenti per una massima visibilità e sicurezza.

La maglia è stata presentata in due opzioni grafiche, fra le quali gli amici ciclisti sono invitati a votare su Facebook – alla pagina #granfondoviadelsale – la propria preferita. Il sondaggio si chiuderà il 10 dicembre 2019 e la maglia che avrà riscosso il maggiore successo diventerà quella ufficiale della 24ª Via del Sale Fantini Club, in regalo per tutti i partecipanti (escluse le iscrizioni tramite circuito).

Per chi non si è ancora aggiudicato il proprio dorsale, le iscrizioni sono aperte sul sito granfondoviadelsale.com