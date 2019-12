Job Around The Sport:  Giorgio Bottaro sale in cattedra. Prossimo appuntamento a scuola il 4 dicembre

Chi è il dirigente di una società sportiva? Quali sono le sue funzionalità e le sue mansioni? Per fare chiarezza su tutta la problematica dell’incarico di questo importante personaggio che ha una precisa collocazione all’interno di una società sportiva è salito in cattedra Giorgio Bottaro, attuale Direttore Generale di Olimpia Teodora.

L’incontro si è svolto ieri, lunedì 2 dicembre, e ha coinvolto la classe quarta dell’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico Oriani ed una delegazione della classe terza e quarta del corso Sport Manager dell’istituto Ginanni.

Bottaro, attraverso aneddoti ed esperienze personali, ha dichiarato come la passione smodata per lo sport è stata, ed è tuttora , la motivazione principale che alimenta l’amore e la dedizione per il suo lavoro. Ha illustrato agli studenti quali sono le sue mansioni e come si arriva ad essere un ‘bravo’ dirigente sportivo, consigliando di entrare nel mondo dello sport in qualsiasi maniera, anche con i lavori più umili.

L’incontro rientra nel progetto Job Around the Sport: un piano di lavoro che coinvolge gli studenti degli indirizzi sportivi del Liceo Oriani e dell’Istituto Ginanni. Il prossimo appuntamento, in programma per mercoledì 4 dicembre presso l’Aula Magna del Ginanni, prevede una lezione in teleconferenza con lo Studio Legale Martinelli Rogolino di Bologna per affrontare argomenti quali il diritto sportivo e la responsabilità civile e penale in ambito sportivo.

Job Around the Sport, giunto al suo quarto anno, ogni anno si arricchisce di idee, conoscenze e capacità, si avvale del Patrocinio del Comune di Ravenna e beneficia della collaborazione con il CONI Point di Ravenna ed è sostenuto da aziende cittadine: Consar, Ferrari, Ottima Formazione, Sporty e Vittoria Assicurazioni di Claudio Baldini.