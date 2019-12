Prestigiosa vittoria di squadra del Centro Sportivo Village di Ravenna al Memorial Giovagnotti

Prestigiosa vittoria di squadra del Centro Sportivo Village che si aggiudica il Trofeo. La società ravennate si classifica al primo posto finale nel Memorial Elvio Giovagnotti davanti ad oltre 100 società in rappresentanza di 450 atleti provenienti da tutta Italia. Seguita dai tecnici Davide Magrini e Alex Damiani si classificano al primo finale Davide Deserti (Esordiente, 66kg), Michele Fabbri (Esordiente, 46kg), Palmieri Ludovico (Cadetto, 66kg) e Raul Damiani (Esordiente 36kg), tutte vittorie di prestigio considerando le numerose presenze in ogni categoria di peso.

Non meno importanti i secondi posti per Cristian Mihaescu (Esordiente 40kg), Matto Nardi Pantoli (Cadetto, 66kg) e Simone Rustignoli (Esordiente 50kg). Terzo gradino del podio per Erik Sangiorgi (Esordiente 60kg), Nicolò Ceroni (Junior, 60kg) e Luca Cremonini (Senior, 66kg). Quinta Michela Cicchetti, settimi Mattia Iuffrida e Leonardo Putzu.

Per le categorie junior e senior la gara era valida anche come Gran Prix cinture nere. Importate ricordare che il prossimo fine settimana quattro esordienti (Cicchetti, Rustignoli, Damiani e Aamoum) saranno impegnati nelle finali dei Campionati Italiani di categoria a Lido di Ostia.

Il centro sportivo Village è presente in Via Chiavica Romea 137, le giornate di allenamento sono il lunedi, mercoledi, venerdi e sabato.

In foto gli esordienti ed i cadetti presenti a Calderara.