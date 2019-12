Stampa Mondo Faenza sconfitta per 0 a 3 dalla Dinamo Bellaria Pallavolo

Il posticipo del lunedì sera (2 dicembre 2019) del campionato di serie D volley maschile, non ha portato fortuna alla Stampa Mondo Faenza. I faentini sono usciti sconfitti per 0 a 3 in casa della Dinamo Bellaria Pallavolo, giocando un match sottotono e senza il solito spirito battagliero. Dopo un primo set combattuto terminato 25-19 per i padroni di casa, i faentini sono stati battuti per 15-25 negli altri due. La Stampa Mondo ritornerà in campo sabato alle 20.30 alla Palestra Badiali di Faenza contro Sesto Imolese.

La classifica del campionato di serie D aggiornata: Fulgur Bagnacavallo 20; Forlì Volley* 17; Sesto Imolese* e Dinamo Bellaria Igea Marina* 15; Zinella Bologna e Rubicone In Volley 11; Rainbow Forlì 10; Savena Bologna* e Volley San Marino 8; Around Team Volley Cesena* 7; Consar Ravenna* 4; Stampa Mondo Faenza e Argenta Volley 0. *la squadra ha già riposato.