Il Santagata Sport ottiene la Certifica Elite

Il Santagata Sport và ad aggiungersi alle 5 squadre della provincia di Ravenna che avevano già ottenuto la Certifica Elite.

Russi, USD Classe, Virtus Faenza, Faenza Calcio, San Pietro in Vincoli.

” Dopo un percorso di crescita durato 3 anni abbiamo finalmente raggiunto tutti i requisiti per ottenere dalla federazione il prestigioso Riconoscimento di scuola calcio ELITE – commentano dal Santagata -. Questa qualifica certifica come la nostra società lavori seguendo tutti i criteri della Figc: 5 Allenatori Uefa “B”, 1 Allenatore Uefa “C”, 2 Scienze Motorie, 6 Allenatori Uefa “E”, Progetti strutturati con la scuola, Giornate a tema per ragazzi e genitori e Strutture in linea con le richieste. Un ulteriore passo per continuare a essere un valido punto di riferimento della zona, per garantire ai propri giocatori un percorso sano, educativo e a questo punto certificato”.