La cervese Matilde Foschi è Campionessa del Mondo di Pole Sport

Si sono conclusi i Campionati Mondiali di Pole Sport in Finlandia, nella città di Hameenlinna. Ottimi risultati per la giovane atleta cervese Matilde Foschi,che, in coppia con Beatrice Cogo di Padova, ha gareggiato nella categoria Junionr B Double Competitive aggiudicandosi l’oro con il titolo di “Campionessa del mondo”.

Matilde ha ottenuto, inoltre, un ottimo quinto posto individualmente su 20 partecipanti nel suo secondo mondiale. La giovane atleta cervese, di soli 15 anni, fa parte del Team Italia da soli 2 anni, e si allena a Sassuolo assieme ad Elisa Gozzi, nella palestra Pole Sport e Gymnstic Accademy.