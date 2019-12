Tanti allievi premiati alla Festa dell’Atletica di Lugo

Sabato 30 novembre 2019, nella Sala Conferenze della Rosa dei Venti di Cà di Lugo, alla presenza del Sindaco di Lugo Davide Ranalli, dell’Assessore allo Sport Pasquale Montalti, di Andrea Babini Presidente dello sponsor ICEL scpa e del presidente dell’Atletica Lugo Alessandro Tamburini, è andata in scena l’annuale Festa dell’Atletica Lugo.

E’ stato un anno, quello del 2019, in cui gli atleti del club lughese sono stati protagonisti sia a livello Nazionale che regionale. Grande stagione per Sofia Zanotti che nel salto in Lungo è atterrata a metri 6,12 facendo segnare il nuovo record sociale Assoluto e Junior. Sofia ha conquistato il 4° posto ai Campionati Nazionali Assoluti di Bressanone, il 5° posto agli Italiani Junior di Rieti e il 1° posto alla Finale cds di Orvieto. Altra stagione da top player per Chiara Calgarini che con il tempo di 1’00”38 nei 400 metri ad ostacoli ha fatto segnare il nuovo record sociale Assoluti ed è giunta all’8° posto ai Campionati Italiani di Bressanone. Francesca Casprini ha avuto un’annata splendida che l’ha vista ottenere il 6° posto agli Italiani Juniores di Rieti nel Disco e a Modena con la misura di 41,14 ha ottenuto il nuovo record sociale Juniores. Nell’Eptathlon in evidenza Rebecca Scardovi: Campionessa Regionale Assoluta, 4° posto agli Italiani Juniores di Torino e 10° posto ai Campionati Assoluti di Bressanone . Tutte queste ragazze hanno fatto parte della squadra Assoluta, che alla Finale Bronzo dei Cds disputatosi ad Orvieto, è giunta al 6° posto.

Sono state premiate le allieve che hanno partecipato ai Campionati Italiani di Agropoli: Elisabetta Quadalti (Asta), M. Celeste Veroli (3000 m.), Costanza Sackett (3000 m.), Rachele Guzzon (Disco), Chiara Giovannini (400 m.) e la staffetta 4×400 composta da Valentina Bonetti, Erika Bolognesi, Costanza Sackett e Chiara Giovannini. Tutte queste ragazze hanno fatto parte della squadra Allieve, che alla Finale B del Gruppo Mediterraneo dei Cds disputatosi a Modena, è giunta al settimo posto.

Anche quest’anno un’atleta della società AL ha rappresentato l’Emilia – Romagna al Criterium Nazionale Cadetti e Cadette che si è svolto a Forlì : Francesco Venieri 15° posto nei 300 hs con il tempo di 42”63. Altri giovani si sono messi in luce durante questo anno agonistico 2019: tra le Cadette in luce Giulia Tampieri nel Martello (3° posto ai Regionali di Misano), tra i Ragazzi ottime le prestazioni del marciatore Mattia Tabanelli (Nuovo Record sociale della Marcia km. 2 in 11’09”6) e tra le Ragazze in evidenza Elena Odion (1° posto al Trofeo delle Province nel Peso con m. 11,22).

Durante la Festa si è svolta l’Assemblea Elettiva : confermato il presidente sig. Alessandro Tamburini si è votato per il nuovo Consiglio Direttivo così composto: Angelo Venturelli (vice-presidente), Aristide Brini (segretario), Giovanni Ricci, Giuliano Rossi, Valentina Bianchi, Elisa Donati, Lorenzo Bilotti, Stefano Guzzon, Claudio Visani e Greta Carnevali .