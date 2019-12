OraSì Ravenna: Kaspar Treier premiato come miglior Under 21 di novembre

Kaspar Treier è il miglior Under 21 del campionato di serie A2 per il mese di novembre. L’ala estone dell’OraSì Basket Ravenna vince l’importante riconoscimento, giunto alla terza stagione, istituito da LNP e adidas Italia con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under 21, nati nel 1998 e seguenti.

Treier, classe ’99, ha chiuso il mese di novembre dell’OraSì con 10 punti e 4,8 rimbalzi di media, in quasi in 22.7 minuti, uscendo dalla panchina. Numeri praticamente raddoppiati rispetto alla passata stagione con la maglia di Montegranaro, dove viaggiava a 5.4 punti e 2.9 rimbalzi in 13.8 minuti. Treier è giunto in Italia nel 2014 alla PMS Moncalieri, dove è rimasto per tre anni prima di trasferirsi alla Poderosa, disputando gli ultimi due tornei di A2. Treier sarà premiato da adidas Italia con un trofeo e un paio di calzature adidas Harden Vol. 4.