 Al Circolo Mameli di Ravenna scoperta targa in ricordo dei fratelli Aldo e Sauro Malta

Oggi, domenica, 8 dicembre, alle 11,30, presso il Circolo G. Mameli di Ravenna in Via Ravegnana 110, è stata scoperta una targa in ricordo dei fratelli (gemelli) Aldo e Sauro Malta, scomparsi 72enni nella primavera scorsa a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. I fratelli Malta erano conosciutissimi a Ravenna per i loro trascorsi sportivi come campioni di lotta greco-romana e successivamente per il loro impegno sempre in ambito sportivo e sociale. Sauro era stato arbitro anche internazionale di tennis da tavolo, mentre Aldo era stato anch’egli arbitro internazionale di lotta e da diversi anni era Presidente della mitica Polisportiva Edera (ginnastica ritmica e artistica, pugilato), nonché Vice Presidente della A.S.D. Endas G. Mameli. L’iniziativa, alla quale erano presenti al completo entrambe le famiglie, è un omaggio che gli amici di sempre e il C.D. della ASD Mameli hanno voluto rendere ad Aldo e a Sauro, per il contributo fattivo che per oltre 50 anni hanno dedicato alla crescita del Circolo.