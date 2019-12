Il Faenza Calcio gioca al “Bruno Neri”  affrontando lo Sparta Castel Bolognese

Dopo due consecutive vittorie in trasferta, il Faenza Calcio gioca al “Bruno Neri” oggi, domenica 8 dicembre (ore 14.30) affrontando lo Sparta Castel Bolognese con l’obiettivo di proseguire la serie positiva.

In settimana, l’organico della squadra biancazzurra affidata a mister Alessandro Moregola si è rinnovata con l’inserimento di tre giocatori, uno per reparto: in difesa torna in biancoazzurro, dopo 8 anni, Nicola Manaresi, a centrocampo si inserisce Giovanni Conti, proveniente dall’Eccellenza dalla Marignanese, in attacco Luca Pioppo, 11 reti l’anno passato in Eccellenza nel SanpaImola da cui proviene. Tutti e tre disponibili e nel gruppo dei convocati per il match, tra cui manca Errani, squalificato.

A fronte di tre arrivi, sono state quattro le partenze. I difensori Diego Franceschini e Mattia Spada si accasano rispettivamente al Solarolo (Promozione girone C) e Vita Granarolo (III Categoria), il centrocampista bolognese Leandro Selleri è in attesa di definire la sua posizione, mentre l’attaccante Gianlorenzo Roselli scende in I Categoria al San Rocco.

Quella odierna, è una partita non facile perché il Cervia 1920 è reduce dalla brutta sconfitta interna con il Gatteo, prima cancellata e poi ribadita dal giudice sportivo sostituita da semplice multa per un presunto errore degli ospiti nella compilazione della distinta.

Alla squadra gialloblù mancherà il direttore tecnico Bondi, squalificato, che non potrà quindi sedere in panchina, e degli infortunati Zanigni e Nkoda, ex di turno. Ad arbitrare il match sarà il signor Marco Arienti della sezione di Cesena, coadiuvato dai guardalinee Francesco D’Auria di Imola e Alessandro Casali di Rimini.