Pallamano Romagna: gli arancioblu vincono all’ultimo secondo

Torna alla vittoria la Pallamano Romagna. Contro i favori del pronostico la squadra di coach Domenico Tassinari è riuscita a vincere sabato sera in trasferta a Colle Val D’Elsa contro il Tavarnelle padrone di casa con un gol all’ultimo secondo dopo aver reagito bene allo svantaggio di 5 reti maturato dai toscani a metà del secondo tempo.

Globalmente dopo il vantaggio iniziale degli arancioblu firmato da Gregorio Mazzanti, miglior marcatore in assoluto, la partita è proseguita in equilibrio fino alla fine del primo tempo, chiuso sul punteggio di 13-12 in favore della formazione di Pelacchi.

Come spesso accaduto in passato dopo il riposo la Pallamano Romagna aveva subito la reazione dei giocatori di Tavarnelle abili ad aumentare il vantaggio principalmente grazie alle reti di Morett in, ma a metà della seconda frazione le parate decisive di Redaelli e i gol realizzati in serie da Amaroli, Guerrini e lo stesso Mazzanti consentivano ai romagnoli di riportarsi sotto. Infine nell’ultimo minuto il pareggio di Bartoli e il gol sulla sirena del capitano Fabrizio Tassinari hanno fatto esplodere la gioia dei leoni imolesi-faentini.

Ora il Romagna ha superato in classifica proprio il Tavarnelle e si potrà concentrare per la prossima gara in programma sabato prossimo al Palacattani contro la Verdeazzurro Sassari

La gioia della società romagnola inoltre si è ripetuta sabato sera anch ea Imola per la prima vittoria della squadra di serie B 32-28 contro l’HCFelino. La ciliegina sulla torta in un weekend ricco di soddisfazioni.