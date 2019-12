Russi: i falchetti hanno centrato la settima vittoria consecutiva

Si è incendiato il cuore dei tifosi del Russi Calcio a 5: sabato scorso infatti i falchetti hanno centrato la settima vittoria consecutiva espugnando per 3 – 1 il campo del Baraccaluga. Buona prova dei ragazzi di Balducci, aiutati da una super prestazione del portierone Andrea Masetti, che hanno salutato anche l’esordio del nuovo acquisto Stanghellini. Gli arancioneri hanno staccato la Gennarini ed ora sono secondi in solitaria in classifica, a meno cinque dal Modena capolista. Sabato prossimo i falchetti si congederanno dal girone d’andata ospitando il Rimini, penultimo, alle 21.

DODICESIMA GIORNATA

Baraccaluga – Russi Calcio a 5 1 – 3

Marcatori: Spadoni, R. Babini, Cedrini.