Al Benelli è giornata no per il Ravenna, passa il Sudtirol con un rigore e una rovesciata nel primo tempo

Partita che prende troppo presto l’autostrada del Brennero e dopo il rigore trasformato da Morosini viene controllata dal Sudtirol. La zampata di Mazzocchi all’ultimo respiro del primo tempo chiude una gara nella quale il Ravenna fa troppo poco per impensierire gli ospiti.

Prima emozione al 7’ con Nocciolini che trova Selleri sui 20 metri, ma il sinistro del capitano è di poco alto. Passano solo 2 minuti e Casiraghi si inserisce in area sfida Purro e cade, per l’arbitro è rigore. Si presenta sul dischetto Morosini, Cincilla sfiora, ma non riesce ad evitare il vantaggio ospite. Sudtirol che amministra la partita forte della tranquillità data dal vantaggio e chiude con attenzione ogni iniziativa giallorossa per poi portarsi con pericolosità sulle fasce. Sussulto giallorosso al 43’ con D’Eramo che mette un velenoso pallone in mezzo sul quale la conclusione rimpallata di Nocciolini sorvola la traversa. Riparte il Sudtirol ed all’ultimo respiro trova la mazzata che stende il Ravenna, corner di Morosini, Mazzocchi si inventa una mezza rovesciata che bacia il palo e si insacca.

All’intervallo Foschi sceglie Raffini e Fiorani per cercare quel qualcosa che possa riaprire la gara, ma l’occasione capita sui piedi Tait che al 9’ su un batti e ribatti in area si trova il pallone a due passi dalla riga, ma grazia il Ravenna appoggiando fuori. Due minuti dopo Nigretti trova Giovinco in area, ma il suo diagonale è fuori dallo specchio. La ripresa segue la falsa riga del primo tempo con la manovra del Ravenna che stenta a trovare sbocchi e gli ospiti in controllo. Quasi dal nulla al 25’ un cross lungo di D’Eramo colpisce la parte alta della traversa. Occasione Sudtirol al minuto 32’ con Rover che impensierisce con un diagonale Cincilla che si rifugia in angolo. Allo scadere altra occasione sui piedi di Tait trovato libero sul secondo palo negli sviluppi di un calcio di punizione, di nuovo Cincilla chiude la porta. Non ci sono altre emozioni, Ravenna che non riesce a dare continuità ai risultati delle ultime gare e da domani si concentrerà per un altro scontro diretto nel derby contro il Modena.

Luciano Foschi: “Siamo partiti bene, poi il rigore ha cambiato i piani. Abbiamo cercato di riaprirla, creando anche un’occasione per il pareggio, e nel corner successivo abbiamo preso il secondo gol, peraltro un po’ fortunoso, che ci ha tagliato le gambe. Il Sudtirol ha meritato di vincere, ma noi nel secondo tempo potevamo essere un po’ più aggressivi, ma quando giochi contro squadre che non te la danno questa possibilità diventa tutto più difficile. Quest’anno purtroppo commettiamo delle ingenuità che paghiamo a caro prezzo.

Ravenna Football Club 1913 – Sudtirol: 0 – 2

Ravenna Football Club 1913: Cincilla, Pellizzari (11′ st Ricchi), Ronchi, Nocciolini, Selleri (32′ st Mustacciolo), Purro (1′ st Raffini), D’Eramo, Nigretti (33′ st Grassini), Sirri, Giovinco, Papa (1′ st Fiorani). A disp.: Spurio, Fyda, Sabba, Jidayi. All.: Luciano Foschi.

Sudtirol: Cucchietti, Fabbri, Turchetta (22′ st Rover), Mazzocchi (41′ st Petrella), Berardocco, Casiraghi (34′ st Gatto), Ierardi, Tait, Morosini (42′ st Trovade), Polak, Alari. A disp.: Taliento, Davì, Grbic, Gabrieli, Grezzani . All.: Stefano Vecchi.

Reti: 11′ pt Morosini su rig., 45’+1′ pt Mazzocchi.

Note: Ammoniti: D’Eramo, Ricchi, Casiraghi.