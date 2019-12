Faenza. Il complesso ex Salesiani si arricchisce ancora, al via le attività della nuova palestra

Il Complesso ex Salesiani si arricchisce di un nuovo spazio ristrutturato e nuovamente aperto al pubblico. È infatti tutto pronto per l’inaugurazione della nuova palestra Overcome Sporting Club (Società del gruppo E-work SpA), ospitata nei locali dell’ex istituto salesiano dopo i lavori di restauro che hanno interessato l’intero complesso.

I nuovi spazi inaugureranno sabato 21 dicembre alle 16, mentre la palestra aprirà il 7 gennaio.

I nuovi spazi sono stati presentati lunedì 9 dicembre in conferenza stampa presso il Complesso ex Salesiani. Per l’occasione erano presenti il vicesindaco di Faenza Massimo Isola, il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri, il presidente di E-Work Paolo Ferrario, il direttore tecnico della palestra Fabio Fabbri e la progettista architettonico e direttore dei lavori Ilaria Fabbri.

“Questa è l’ennesima conferma che grazie a questo importante progetto di restauro il Complesso si sta trasformando in una grande opportunità per la comunità – ha spiegato Massimo Isola -. Il 90% degli spazi è stato già consegnato alla città e hanno tutti un’alta qualità di proposta architettonica”.

“Il recupero di questa parte del Complesso destinata alla palestra è stata una bella sfida ad oggi vinta, un nuovo servizio che va a inserirsi all’interno della comunità che abbiamo immaginato di far vivere all’interno di questo Complesso – ha dichiarato il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri -. Un recupero che è riuscito a tenere insieme le esigenze di mercato e i nostri obiettivi educativi, e questo grazie ai privati che con noi hanno creduto nel progetto e hanno accettato di investire in questa sfida di ricreare una comunità di incontro e crescita, dove lo sport è un elemento portante, con professionalità e serietà, senza rinunciare a una sostenibilità economica”.

“Il Gruppo e-work è presente nel Complesso ex Salesiani con gli uffici dell’agenzia per il lavoro, con un grande locale a brand e-workafè e ora con un centro fitness di oltre mille metri quadri a brand Overcome, altra società detenuta da e-work – ha commentato Paolo Ferrario -. Tra i numerosi progetti che vedono impegnato il nostro gruppo c’è infatti anche lo sport. Siamo ad esempio anche main sponsor della ‘e-work Faenza Basket’ femminile che milita nel campionato A2”

“La palestra arriva in un bellissimo luogo al centro di un rilevante progetto di riqualificazione – ha aggiunto il direttore tecnico della palestra Fabio Fabbri -. Spero che le attività di questa nuova struttura originale e innovativa portino un ulteriore valore aggiunto a questo Complesso e alla città. Ringrazio E-work SpA e Faventia Sales per l’opportunità e la fiducia che hanno riposto in me. Abbiamo lavorato per strutturare uno staff competente e qualificato che potesse rispondere alle esigenze sportive in maniera professionale. Una grande attenzione è stata messa anche nelle attrezzature, tutte Technogym, per garantire il massimo servizio ai nostri clienti”.

“Nel nuovo panorama culturale – ha spiegato l’architetto Ilaria Fabbri, progettista e direttore lavori – la salute intesa come benessere psicofisico si sta sempre più affermando come valore primario, di conseguenza, le strutture dedicate allo sport e alla cura del corpo necessitano di un cambio di velocità nel rispondere alle nuove tendenze. Il progetto di restauro è volto a valorizzare le potenzialità dello spazio esistente e ricerca strategie migliorative per inserire, all’interno degli edifici vincolati dalla Soprintendenza, una palestra moderna e sperimentale, intensamente collegata al verde e completamente accessibile”.

I lavori per la nuova palestra, che hanno coinvolto oltre mille mq del Complesso su due piani, hanno previsto al piano terra l’apertura dei grandi archi in facciata verso la corte interna per consentire al verde e alla luce di entrare negli spazi dedicati al corpo libero e alla pesistica, consentendo così nuove configurazioni di attività all’aperto.

Sul lato esterno, invece, il ripristino di aperture tamponate nel tempo ristabilirà il dialogo tra viale Diamante Torelli e le attività interne al fabbricato e al giardino.

La progettazione e la direzione dei lavori architettonica sono state a cura dell’architetto Ilaria Fabbri, la progettazione e direzione lavori strutturale dell’ingegnere Marco Peroni, mentre la progettazione e direzione lavori impianti sono dei periti industriali Andrea Montuschi e Piero Ponti. Coordinatore della sicurezza è stato l’architetto Marco Negri.

Nel cantiere della palestra sono state impegnate numerose aziende del territorio emiliano romagnolo: Ar.Co Lavori Scc (impresa aggiudicataria) ed Emiliana Restauri Soc. Coop (impresa esecutrice), che gestiscono il cantiere; Vitali Ascensori di G. Vitali di Cesena; Forlivese Infissi srl di Forlì (infissi in acciaio) e Bussi di Santa Sofia (infissi in legno).