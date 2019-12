Settimana da dimenticare per settore giovanile giallo. Brilla solo l’Under16

Settimana da dimenticare per il settore giovanile giallorosso che annota numerose sconfitte.

Cade a Reggio Emilia la Beretti, che, dopo avere incassato ad inizio ripresa il gol del vantaggio ospite si riversa in attacco ma senza riuscire ad impattare. In contropiede la rete che mette fine alle speranze giallorosse.

Under 17 che chiude in vantaggio il primo tempo a Cesena, ma non riesce a blindare il risultato e nella ripresa subisce il ritorno dei padroni di casa che continuano a guidare il girone C.

Sonora sconfitta anche per l’Under 15 mai in partita contro il Cesena che chiude già in vantaggio di 3 reti il primo tempo ed arrotonda ulteriormente nella ripresa, giornata da dimenticare per i giovani giallorossi.

Sorte analoga per l’Under 14 che subisce dai medesimi avversari la stessa sorte, le reti incassate per loro sono 3.

Nel weekend brilla però l’Under 16 guidata da Cassani, che contro la Pistoiese capitalizza la rete segnata da Andreani e riesce a controllare un match tutt’altro che facile. La rocciosa difesa dei giallorossi consente ai ragazzi di conquistare la vetta della classifica al pari della Cavese.

Tabellini

Beretti

REGGIO AUDACE – RAVENNA FC 2-0

RAVENNA FC: Salvatori, Raccagni, Cesprini, Rapanaro (85’ Frisari), Dradi, Sulko (71’ Rechicchi), Bezzi, Marra, Sarti, Mancini, Maltoni.

A disposizione: Aversa, Stellacci, Vicentini.Allenatore: Marcello Ottaviani

Nazionali Under 17

CESENA – RAVENNA FC 3-1 (32’ Mascanzoni)

RAVENNA FC: Antonini, Battistini, Laghi (23st Coppari), Baccarini, Vultaggio, Angelini, Santomauro, De Ioris (13st Castelli), Mascanzoni (23st Bucci), Prati (23st Farnedi), Del Fiore (11pt Lamia)

A disposizione: Catalano, Chamic, Ghirardini. Allenatore Claudio Treggia

Nazionali Under 16

RAVENNA FC – PISTOIESE 1-0 (53’ Andreani)

RAVENNA FC: Basti, Sarra, Montanari L., Marangon (77’ Vergani), Bezzi, Simoncelli, Brigliadori, Caniato, Sabbadini (41’ Mazzavillani), Andreani (83’ Montanari N.), Vittori (66’ Iacchetta)

A disposizione: Filipponi, Maioli, Gabelli. Allenatore Stefano Cassani

Nazionali Under 15

CESENA – RAVENNA FC 5-0

RAVENNA FC: Miserocchi, Scicchitano (30st Carrozzo F.), Leone (17st Campana), Siboni, Fantinuoli, Tampieri (25st Minguzzi), Casadei (17st Fomete), Calandrini (30st Carrozzo A.), Vinci (25st Pizzardi), Simoni (17st Passanisi), Guidi

A disposizione: Billi, Padoan Allenatore: Ivan Babini

Nazionali Under 14

RAVENNA FC – CESENA 0-3

RAVENNA FC: Misto, Raffoni (20st Evangelisti), Rambelli (1st Bastari), Casadei, Zannoni, Di Candia (29pt Brandolini), Cazzola (1st Pirazzoli), Ravaglia (20st Lanconelli), Groza (29st Menelli), Fiori, Montuschi

A disposizione: Selvatico, Mazzotti. Allenatore: Alessandro Stefani.