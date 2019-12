Si chiude l’anno agonistico per Edera Ravenna: “Grandi risultati, pronti per la nuova stagione”

Si è concluso l’anno agonistico di Edera Ravenna, venerdi 6 dicembre, a Fermo con la fase nazionale del Torneo delle Regioni di ginnastica artistica. A rappresentare l’Emilia Romagna nella categoria Eccellenza c’era la squadra dell’Edera Ravenna composta da: Merendi Isabella, Morghenti Giorgia, Tassani Lucia e Pagnani Elena.

È stata una gara molto sofferta dal punto di vista psicologico poiché la squadra parte svantaggiata avendo assenti componenti della squadra importanti per influenza; le ragazze partono non in modo brillante dovuto a qualche caduta a trave l’attrezzo più ostico della ginnastica artistica, ma poi riescono a conquistare il terzo posto assoluto. “Ottima conclusione di questo anno agonistico – scrivono dalla società – che le vede però subito al lavoro per affrontare al meglio il nuovo anno sportivo che già da gennaio le vedrà scendere in campo. Il Presidente e tutto lo staff è orgoglioso del lavoro svolto fin ora e auspicano altrettanti successi per l’anno nuovo”.