Mernap Faenza cerca il colpo esterno sul campo del Reno Molinella

Scontro diretto per i rossoneri, chiamati alla vittoria per risalire la classifica. Mister Ghera: “Dobbiamo essere più cinici in attacco”. Anticipo di campionato in notturna per la Mernap, di scena giovedì sul campo del Reno Molinella alle 22.30 in uno degli anticipi della nona giornata di andata. Questa sfida sarà uno scontro diretto sotto tutti i punti di vista, dato che entrambe le squadre hanno 12 punti. Per i rossoneri la vittoria sarà d’obbligo per riprendere la marcia verso le prime posizioni e per togliersi di dosso quella sfortuna che non li sta abbandonando nell’ultimo periodo.

“Ripartiamo dal secondo tempo contro i Dragons Rimini – sottolinea mister Francesco Ghera – dove siamo rimasti uniti nelle difficoltà e tutti insieme abbiamo rialzato la testa, lottando e dando il massimo per invertire il trend negativo che aveva preso la partita. Purtroppo in questo momento della stagione non siamo cinici e lucidi in attacco ed infatti sbagliamo troppe occasioni, ma con il lavoro e l’impegno riusciremo a colmare anche questa lacuna. In settimana vedo sempre grande impegno da parte di tutti e con questo spirito rialzeremo la testa e troveremo presto anche i risultati”.

L’allenatore non ha dubbi su come sarà il match con il Reno Molinella. “Sarà una gara equilibrata e lo dice anche la classifica. A

questo punto della stagione ogni partita è importante e questa per noi è fondamentale: non possiamo lasciare altri punti per strada se vogliamo disputare un campionato da protagonisti”.

Le gare della nona giornata



Sporting Pianorese – Campanella; RENO;

MOLINELLA – MERNAP; Futsal Molinella – Football Balca; Ass. Club Calcio;

a 5 Castel San Pietro – X Martiri; Airone 83 – Derby Castrocaroterme;

Dragons Rimini – Russi B.

Classifica



Ass. Club Calcio a 5 Castel San Pietro 21; X Martiri 17;

Russi B e Campanella 15; Dragons Rimini 14; Reno Molinella e MERNAP;

FAENZA 12; Airone 83 9; Derby Castrocaro 8; Football Balca 6; Futsal;

Molinella 5; Sporting Pianorese 0.