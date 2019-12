Natale azzurro per 6 ragazzi del Porto Robur Costa, a Roma con lo staff delle nazionali giovanili

Continuano ad arrivare soddisfazioni al Porto Robur Costa dal suo settore giovanile. Sei suoi ragazzi sono stati, infatti, convocati per il raduno al centro di preparazione olimpica Coni “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma per una settimana di allenamenti con lo staff delle squadre nazionali giovanili, dal 16 al 22 dicembre 2019.

La convocazione rientra nell’ambito del “Club Italia allargato”, il progetto di qualificazione nazionale del settore maschile, con cui gli atleti delle selezioni regionali partecipano ai raduni con i loro allenatori regionali e con i tecnici nazionali.

I sei convocati sono Alessandro Bovolenta, Andrea Dosi, Giacomo Minniti, Mattia Orioli, Filippo Poltronieri e Lorenzo Tomassini.

A loro si aggiunge Filippo Mancini, tesserato per la Dinamo Bellaria, ma in prestito all’Under 16 del Porto Robur Costa.

“Gli atleti che sono stati convocati giocano nella nostra serie C e D – spiega Roberto Costa, responsabile organizzativo del settore giovanile – e partecipano al campionato Under 16 di eccellenza. Sono tutti ragazzi di alto livello e costituiscono la nostra punta di diamante fra le tante formazioni che mettiamo in campo. Sono allenati da Fabio Forte, Valerio Minguzzi, Giuliano Marasca, Giacomo Rossi, Patrick Bandini e Paolo Principi. Nessun altro club dell’Emilia-Romagna ha avuto così tanti convocati al raduno. La loro convocazione è un ulteriore segnale che il nostro vivaio continua a essere tra i punti di riferimento in città e in tutta la regione per quanto riguarda il movimento pallavolistico. Ed è anche il frutto del lavoro e della collaborazione in atto da anni con il consorzio Romagna in Volley”.

Anche i risultati sul campo in questi primi mesi di attività certificano il livello e la crescita del vivaio ravennate: le squadre under 13, 14 e 16 sono tutte nei primi 4 posti in classifica in ogni campionato interterritoriale. La formazione di Prima Divisione guidata da Chierici, anch’essa impegnata in un torneo interterritoriale, è al 3° posto a 4 punti dalla vetta. L’Under 16 di Fabio Forte sta guidando il campionato regionale con 7 vittorie in altrettante partite, e pure l’Under 18 interterritoriale di Giuliano Marasca è in vetta al suo campionato.

Buone notizie sono arrivate anche da alcuni tornei a cui hanno partecipato le squadre targate Consar. L’Under 18 di Marasca è stata sconfitta in finale dalla Leo Shoes Modena nel torneo KVL organizzato dalla Villa d’Oro Modena e ha festeggiato il premio a Niccolò Rossi come miglior schiacciatore, mentre l’Under 14 di Valerio Minguzzi ha partecipato a Castelferretti al Trofeo Liuti, organizzato dal locale club Sabini e arrivato alla 19ª edizione (Ravenna ne ha vinte tre), e ne è uscita con un terzo posto e con il premio per il miglior centrale del torneo assegnato a Federico Cottignoli.