Scherma Cervia Under 14: Oro per Francesco Delfino nella 1a prova nazionale a Vercelli

1^ Prova federale Nazionale GPG “UNDER 14” Vercelli, 7/8 dicembre 2019 – 1^ giornata di gara: è oro per Francesco Delfino di Scherma Cervia nella Cat. Giovanissimi.

9° posto per Greta Merola, bene per la compagna d’allenamento Aurora Mongelli nella Cat. Bambine, buona gara dei nostri giovanissimi atleti Nicoló Budini, Brando Foschini e Gioele Trevisan.

Nella 2^ giornata di gara 8 dicembre 2019 sempre alla 1^ Prova Federale Nazionale GPG “UNDER 14” Vercelli 5° posto per Chiara Rossi, 12° per Ginevra Carrozza, bene per Lavinia Delfino, 5a, nella Cat. Giovanissime.

Brava Rachele Baruzzi nella Cat. allieve ed i maschietti Samuel Quartieri, Luca Righi, Francesco Cenni, Jacopo Budini.

Nello stesso weekend ha partecipato al Circuito Europeo “Under 17” gara d’interesse federale Matteo Galassi insieme ad altri 19 atleti del gruppo cadetti tra i più forti in Italia a BONN in Germania dove l’atleta ha avuto una buona condotta di gara continuando sempre al massimo impegno sia nella gara individuale che a squadre.

Mentre Beatrice Fava ha partecipato alla gara di Cabriès il weekend precedente, anche questa Prova del Circuito Europeo Cadetti “UNDER 17” di Fioretto Femminile, brava sia nella gara individuale che a squadre.

Doppio argento invece per l’atleta Master Iris Gardini nel fioretto e sciabola Cat. 3+4 alla II Prova Nazionale Master a Torino.