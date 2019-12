Fosso Ghiaia. Festa di Natale alla Campaza con il Basket Ravenna

Il Club Ravenna Nel Cuore e i Leoni Bizantini organizzano una cena per scambiarsi gli auguri di Natale insieme a tutti i giocatori dell’OraSì Basket Ravenna e ai ragazzi delle 12 squadre del settore giovanile, con i rispettivi staff. L’appuntamento è al ristorante “La Campaza” (via Romea Sud 395, Fosso Ghiaia) giovedì 12 dicembre alle ore 19. Un momento che vuole coinvolgere tutti gli abbonati e i sostenitori del Basket Ravenna di ogni età. Nel corso della serata sarà organizzata una lotteria con diversi premi messi in palio dal Club Ravenna Nel Cuore e dai Leoni Bizantini.

Il costo della cena è 25euro per gli adulti, 12 o 15euro (in base al menù) per i bambini dai 3 ai 12 anni, 5euro per gli atleti del settore giovanile.