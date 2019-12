Ravenna. Porto Robur Costa, riapre la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Per le sei restanti partite casalinghe di SuperLega, il Porto Robur Costa ha deciso di riaprire la campagna abbonamenti per avvicinare sempre più il proprio pubblico alla squadra che sta disputando un campionato di assoluto rilievo.

La società Porto Robur Costa comunica che, a partire da lunedì 16 dicembre, sarà riaperta la campagna abbonamenti per le restanti sei partite casalinghe di SuperLega per consentire agli appassionati non ancora abbonati o a chi si è appassionato strada facendo di avvicinarsi alla squadra e sostenerla nella parte discendente della SuperLega.

La campagna abbonamenti sarà strutturata in due fasi: la prima fase aprirà lunedì 16 dicembre e durerà fino al 21 dicembre, la seconda fase andrà da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2020.

Le tariffe sono le seguenti:

SuperLega VIP: 100 euro

SuperLega Gradinata: 60 euro

SuperLega Young (fino agli Under 14): 30 euro

Gli abbonamenti si possono sottoscrivere alla sede della società, in via Trieste 86, dalle 9.30 alle 12.30, nei giorni in cui la campagna abbonamenti è attiva.