Secondo posto per le ragazze dell’Edera Ravenna alle finali nazionali del Torneo delle Regioni

Sabato a Fermo si è svolta l’ultima tappa della stagione di ginnastica artistica con le finali nazionali del “Torneo delle Regioni”. Si è conclusa con uno splendido secondo posto per le ragazze della Ginnastica Artistica Edera Ravenna nella categoria LB Junior/Senior. Le atlete Arianna Conti, Francesca Benini, Caterina Gerardi, Viola Gimelli, Giorgia Cordioli e Angela Casadio hanno dimostrato una continua crescita arrivando a vincere la tappa regionale e conquistando un meritatissimo argento a queste finali nazionali.

Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico del grande risultato ottenuto, pronto per ripartire con il nuovo anno agonistico già a gennaio.