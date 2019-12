Taekwondo Ravenna conquista il terzo posto nella Coppa delle Società al “Memorial Matteo Maltoni”

Un grande successo per il Taekwondo Ravenna al Campionato Regionale di Combattimento “Memorial Matteo Maltoni” svoltosi domenica 8 dicembre al Palazzetto dello sport di Forlimpopoli.

Al Memorial hanno partecipato 22 Società tra Emilia-Romagna, Veneto e Marche e il Taekwondo Ravenna, rappresentato dal Maestro Vincenzo Sciuto, ha conquistato la sua prima Coppa delle Società, classificandosi al 3° posto.

Un podio arrivato dopo un percorso di impegno e passione nato dal sogno di Vincenzo che dal 2012, da solo, prepara i suoi atleti con grande professionalità, dedizione e perseveranza – spiegano dalla società – . 10 gli atleti in gara e 10 le medaglie conquistate. Un risultato che affonda le radici nel duro lavoro, anni di allenamento e preparazione, fisica e mentale, e che definisce la piccola società, Taekwondo Ravenna, come un’eccellenza nel suo settore”.

Medagliere

6 ori Matteo Montini, Anna Alberani, Ada Meletti, Ascanio Finetto; Vittorio Geradone, Federico Geradone

3 argenti Lucia Montanari, Sara Balduzzi, Fabrizio Andrej Ionescu

1 bronzo Morgan Pesci.

“Un grazie speciale ai miei piccoli e grandi campioni che stanno imparando a non arrendersi mai, che combattono, piangono, gioiscono e che ogni lunedì, qualunque sia il risultato delle gare, li ritrovo sempre lì, sul tatami, pronti ad affrontare una nuova sfida – ha dichiarato coach Vincenzo -. Ringrazio per la collaborazione anche Universo Immobiliare di Paolo Balduzzi, che sostiene la società e i ragazzi in questo percorso di crescita personale oltre che sportiva”.