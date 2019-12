Trascinata dalla tripletta di Maski la Mernap Faenza vince a Molinella

Rocambolesca vittoria per la Mernap che torna a conquistare tre punti in un sol colpo grazie alla tripletta di Maski e al gol di Rezki a 3 minuti dalla fine. I rossoneri hanno creato senza finalizzare nel primo tempo, conclusosi 1-0 in favore dei padroni di casa del Reno Molinella per via del gol siglato da Bono al 12esimo minuto.

La partita però si svolge prevalentemente nella ripresa. Già al 3’ Bono raddoppia abilmente mettendo in crisi i faentini. La risposta della Mernap arriva quindi solo all’11esimo con Maski che piazzato al centro dell’area sfrutta di rapina l’assist magistralmente servito da Zaniboni in fuga sulla banda laterale. Tre minuti dopo ancora Maski riesce ad acciuffare il pareggio tirando in porta da calcio d’angolo, con la complicità dell’estremo difensore del Molinella il quale tocca la palla prima che si depositi in rete. Sulla scia dell’entusiasmo i faentini perdono concentrazione e Mocanu riporta il risultato sul 3-2 ma dopo la rimonta la Mernap è vigile e al 22esimo in occasione del tiro libero concesso Maski realizza nuovamente il pari con un tiro forte e angolato che si staglia sul palo prima di depositarsi in rete. A quattro minuti dalla fine poi Rezki risolve la partita con una precisa conclusione all’incrocio dei pali. Esplode la gioia, la Mernap trionfa.

Il tabellino della partita

Reno Molinella 3-4 Mernap Faenza

RENO MOLINELLA: Naldi, Ivanciuc, Poltronieri, Zamboni, Mocanu, Bono, Sisti, Barbarino, Antonciuc, Conti Cassani, Malagutti. All. Randoli

MERNAP FAENZA: Resta, Rezki, Zaniboni, Leonardi, Venturelli, Maski, Valentini, Slimani, Brunelli, Tedesco. All. Ghera

Marcatori: 12’pt e 3’st Bono (Mo), 11’st, 14’st e 22’st Maski (Me), 15’st Mocanu (Mo), 26’st Rezki (Me).

NOTE: Amm. Maski. Espulsi: Rezki per doppia ammonizione