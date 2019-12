Trasferta a Noceto per il Romagna RFC

Il campionato di Serie A riparte dopo la sosta dell’8 dicembre con gli appuntamenti della VII giornata. Domani il Romagna RFC farà visita al Noceto Rugby, seconda forza del girone, in una sfida tutta emiliano-romagnola. Al Romagna servono punti per non restare isolato in fondo alla classifica e per ridurre il divario dalle altre avversarie. Il Noceto invece incalza i Medicei, con un solo punto di distacco dalla vetta, e cercherà di fare risultato per tenersi in corsa per il primato.

È una prova ostica quella che attende i galletti, su un campo – quello dello Stadio Nando Capra – in cui il Noceto finora ha concesso ben poco agli avversari, collezionando tre vittorie nette su altrettante gare disputate. Servirà una prestazione accorta e concreta alla squadra romagnola, che pur non avendo raccolto tanto in termini di risultati domenica dopo domenica sta crescendo. La partita si giocherà alle 14.30 allo stadio Nando Capra di Noceto e sarà diretta dall’arbitro Giorgio Sgardiolo (Venezia). Per la trasferta a Noceto sono convocati i seguenti giocatori: Bertoni, Buzzone, Coppola, Di Lena, Fantini, Fiori, Forlivesi, Gallo, Grassi, Greene, Lamptey, Maffi, Manuzi, Martinelli, Mazzone, Onofri, Paganelli, Pierozzi, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Strada P, Tauro, Velato, Villani.

Derby emiliano-romagnolo anche per l’Under 18 del Romagna, che domani alle 13.30 riceve allo Stadio del Rugby di Cesena la Franchigia Amatori Valorugby Emilia: i galletti, fanalino di coda della classifica, in questa penultima prova del girone di andata, saranno a confronto con una delle formazioni più in forma del campionato, seconda del girone.

Campionato di Serie A –VII giornata: Noceto-Romagna, I Medicei-Napoli Afragola, Amatori Catania-Perugia, Unione Capitolina-Civitavecchia, Pesaro-Cavalieri Union

Classifica: I Medicei 25, Noceto 24, Afragola 23, Capitolina 20, Amatori Catania 19, Civitavecchia 12, Pesaro 10, Perugia e Cavalieri Union Rugby 8, Romagna 2